Trpišovský před Barcelonou: Je to jiný tým, absence Yamala mě mrzí. Nejtěžší bude…
Před šesti lety to výsledkově nevyšlo. Po vlastním gólu Petera Olayinky z Edenu odvážela Barcelona výhru 2:1 a sympatický výkon Slavie na body nestačil. „Třeba tyhle okolnosti půjdou tentokrát směrem k nám,“ doufá před soubojem se světovým kolosem Jindřich Trpišovský. „Moc spojitostí bych tam ale nehledal. Typologicky je to jiný, pracovitější tým,“ řekl kouč „sešívaných“ na tiskové konferenci před dalším utkáním Ligy mistrů.
Co pro vás znamená Barcelona?
„Pro mě je to neuvěřitelné. Kdyby mi někdo v mých 20 nebo 30 letech řekl, že se zúčastním zápasu s Barcelonou… to pro mě bylo naprosto nedosažitelné. Ten tým se drží desítky let na absolutní špičce, jsou tam nejlepší hráči a trenéři. Je to pojem. Když někdo hraje fakt dobře, tak řekneme, že hraje jako Barcelona. I když je to ve třetí třídě. Vážím si toho, že jsme si zahráli na Camp Nou, a že přijedou znovu sem. Hodně jsem na ně koukal v éře Pepa Guardioly a v té době jsem miloval Xaviho. Dneska jsou tam zase Raphinha nebo Yamal. Kdybych měl vyjmenovat všechny držitele Zlatého míče a další ocenění, tak jsme tu do zítra.“
Nepřijedou hvězdy jako Lamine Yamal a Ferran Torres. Jaké to jsou zprávy?
„Mrzí mě to. Když už je možnost, aby je fanoušci viděli a kluci se s nimi poměřili na hřišti, tak je to škoda. Někteří kluci už nikdy nedostanou šanci si proti nim zahrát. Vždycky je nejlepší, když je tým kompletní. Je to svátek fotbalu pro všechny. Soupeři tyhle hráči určitě budou chybět, ale je to světový špičkový klub, takže má vždycky náhradu.“
Mluvil jste o Xavim. Teď na jeho místě ve středu zálohy září Pedri. Jak se vám líbí on?
„Je tam řada výjimečných hráčů jako de Jong, Fermín nebo Olmo. Jsou skvělí, a proto hrají v Barceloně. Pedri je speciální v tom, že je odchovanec a prošel strukturou klubu. Je to moderní hráč, hraje na velkém prostoru a umí doplnit i vápno, k tomu skvělý driblink, je odolný a má spoustu fotbalových řešení. Pokud se nezraní, tak bude patřit k těm jménům Barcelony jako Guardiola, Xavi nebo Iniesta.“
Před šesti lety jste s Barcelonou odehráli dva vyrovnané zápasy. Dají si na vás tentokrát o to větší pozor?
„Doba se změnila ve spoustě věcech a budou o nás mít spoustu informací. Tehdy to byl jiný tým, včetně trenéra. Teď má Barcelona lepší organizaci hry a pracovitější hráče. Tehdy Messi, Suarez i Griezmann zůstávali nahoře, takže jsme je mohli v některých prostorech přečíslovat. Byl to stejně kvalitní, ale typologicky jiný tým. Moc spojitostí bych tam nehledal. Tehdy jsme proti nim doma prohráli smolně 1:2 po vlastním gólu, tak třeba tyhle okolnosti půjdou tentokrát směrem k nám.“
Vracíte se po pauze a už měsíc jste nehráli soutěžní zápas, má v tomhle ohledu Barcelona výhodu?
„Vždycky je otazník, když dlouho nehrajete mistrovské utkání a až ostrý zápas vás prověří. Zrovna ten je proti jednomu z nejlepších týmů na světě (úsměv). Barcelona teď zase měla program hodně nahuštěný, tak až samotný zápas ukáže, jaký program byl lepší.“
Zbraně Slavie? Intenzita a tlak
Čím byste mohli soupeře předčít?
„Věřím, že pro nás může hrát intenzita hry, obranná fáze a vyvíjení tlaku na soupeře. Uvidíme, jak se nám to bude dařit na hřišti. Věříme, že se dostaneme i do slibných příležitostí, třeba po standardních situacích.“
Jak těžké je vymyslet taktiku na takhle náročného soupeře?
„Musíte mít všechno v absolutním topu. Nemůžete si dovolit dělat chyby, protože soupeř je potrestá. Nejtěžší je na takového soupeře vyvinout tlak. Potřebujete absolutní nasazení, abyste ho nenechali kombinovat a defenzivní hráči musí zvládnout své mini duely. Další je pak najít poměr, kdy jít na riziko a dostávat soupeře pod tlak. A pak přežít první represink okamžitě po zisku míče, neztratit ho hned, abychom si na balonu mohli odpočinout a nechali proběhnout i soupeře.“
Barcelona inkasovala aspoň jednou v každém zápase Ligy mistrů této sezony. Vidíte cestu, jak se prosadit?
„Vychází to i z jejich herního stylu. Mají kvalitní hráče nahoře a ne vždy se stihnou vrátit, takže soupeř útočí do méně zformované obrany. Při bránění zkracují hřiště a chytají soupeře do ofsajdu, což jim často pomáhá, ale někdy to nemusí vyjít a soupeř jde sám na bránu.“
Po sérii 11 výher v řadě teď Barca poslední zápas prohrála 1:2 s Realem Sociedad. Nepřijede si zlepšit náladu?
„Není jednoduché udržet tyhle šňůry, ale když ta prohra přijde, tak vás to dostane ještě víc do pozoru a o to víc chcete vyhrát příští zápas. Říká se, že velké týmy dvakrát po sobě neprohrávají a to se teď týká i Barcelony.“
Navíc v Lize mistrů musí vyhrát, aby postoupila přímo. Je to pro vás nevýhoda?
„Asi je to pro nás horší, protože koncentrace je velká a soupeř má o co hrát. V prvních letech v Evropě nás týmy někdy moc neznaly a mohly nás trochu podcenit, takže jsme je mohli něčím zaskočit. Teď vám tenhle faktor ubyde. V Champions League navíc hraje každý naplno, i když o nic nejde. Oni určitě nechají na hřišti všechno a je vidět, že zápasu dávají maximální koncentraci.“
A jaký je zdravotní stav kádru?
„Myslím, že dobrý. Až na pár drobností, které se vám nikdy nevyhnou, proběhla příprava dobře a bez vážnějšího zranění. Menší problémy měli Tomáš Holeš a David Douděra, ale v pondělí už trénovali, takže by měli být v pořádku. To samé Igoh Ogbu, který byl mimo tým, ale už s námi trénoval, takže kromě hráčů, co nejsou na soupisce, je tým kompletní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off