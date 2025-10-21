Vymění olympiáda disciplínu Ledecké za beach volejbal? Pitomost, směje se snowboardistka
Pro zimní olympiádu v severní Itálii je paralelní obří slalom ve snowboardingu pro Česko hitem díky Ester Ledecké, ale i mladé naději Zuzaně Maděrové. Mezinárodní olympijský výbor ale sportu hrozí vyřazením z programu už od příštích Her v roce 2030 ve Francii. „Vůbec nechápu, proč by tam snowboarding neměl být,“ zlobí se Ledecká.
V Ester Ledecké má alpský snowboarding jednu z globálních olympijských hvězd. Mezinárodní olympijský výbor přesto nedávno potvrdil, že zvažuje jeho olympijskou budoucnost. V ohrožení je ještě severská kombinace s tím, že osud obou sportů se bude zkoumat po únorových Hrách v severní Itálii.
„Ze snowboardových disciplín je to zdaleka nejlevnější varianta. Potřebujeme jen sjezdovku, a aby nám tam někdo napíchal brány. Je to základní a hlavní disciplína snowboardingu, která je měřitelná časem. Je to historicky to, z čeho ostatní disciplíny postupně vznikaly,“ argumentuje Ledecká.
Alpský snowboarding už přišel o mužské i ženské závody v paralelním slalomu, v nichž se naposledy závodilo na Hrách 2014 v Soči. V programu jsou pouze soutěže v paralelním obřím slalomu. Na minulé olympiádě v Pekingu disciplíně uškodila nízká čísla televizní sledovanosti.
„Myslím si, že my jsme na watchlistu proto, že v Číně jsme byli jedním z míň sledovaných sportů,“ říká Maděrová. „Ale když se potom podívali proč, zjistili, že jsme jezdili ve čtyři ráno. A to není zrovna čas, kdy lidi sedí u televize a koukají. To tomu moc nepřidalo.“
Federace tlumí paniku
Mezinárodní lyžařská federace FIS situaci probrala na zářijovém kalendářním kongresu v Curychu a vydala prohlášení, které tlumí paniku. Upozornila na vysokou sledovanost disciplíny na březnovém mistrovství světa ve Svatém Mořici. Podle údajů Nielsen Sports a marketingové agentury Infront dosáhla kumulativní sledovanost MS 30 milionů lidí. Paralelní slalom byl vyhodnocen jako druhá nejsledovanější disciplína. Parodoxně jde o závod mimo program Her, na rozdíl od paralelního obřího slalomu se však jel o víkendu.
„Zpráva MOV byla samozřejmě znepokojivá, ale věříme vedení FIS, že tuto věc vyřeší. Věříme v kvalitu našeho sportu, našich tratí a našich organizátorů,“ uvedl Uwe Beier, závodní ředitel alpského snowboardingu. „Kam se podíváme, vidíme pozitivní trendy. Budeme se dál soustředit na budování úspěchu.“
Obě české medailové naděje pro únorový olympijský závod v Livignu věří, že tím olympijská historie alpského snowboardingu neskončí.
Zimní beach volejbal? Pitomost, směje se Ledecká
„Na jednu stranu, nemůžu to ovlivnit, tak to nebudu teď řešit. Na druhou stranu, já si nemyslím, že se to stane. Je to na watchlistu, není to na vyřazení, jsou tam i jiné sporty, které jsou na tom hůř,“ řekla Maděrová. „Nemyslím si, že máme špatné vidiny do budoucna. Na mistrovství světa v Engadinu jsme byli druzí nejsledovanější. Oni nás budou sledovat v Itálii, ale vzhledem k tomu, že Itálie je domov snowboardingu a alpine snowboardingu, myslím si, že čísla budou dobrá a nic se vyřazovat nebude.“
Ledecká se pozastavila nad možností, že by do programu mohl být zařazen zimní beach volejbal.
„Promiňte, fakt neexistuje letnější sport než beach volejbal. Co je to za pitomost tohle udělat? Když už chtějí udělat zimní beach volejbal, ať to udělají na zimáku na ledě. To budou rybičky…“ usmála se Ledecká.