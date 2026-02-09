Skandál České televize: Ignorace šampionky!
Olympijská šampionka Zuzana Maděrová zrovna plakala na stupních vítězů dojetím, jenže… Jenže doma to nikdo neviděl!
Dramaturgie České televize dala v přímém přenosu skandálně přednost štafetě biatlonu, kde probíhala »mimořádně strhující« přestřelka o druhé místo Německo -Norsko a z páté pozice se zrovna propadala mátožná Davidová až do druhé desítky.
Pak ještě rozbor o ničem s Koukalovou, Kubáskem a Krčmářem! Na »Kavkách« zřejmě usoudili, že zlatých placek budou mít Češi plnou nůši, a tak záznam ceremoniálu zařadili až půl hodiny po něm! Tak hurá!
Témata: biatlon, blesksport, ZOH 2026, Olympijské hry, Norsko, Německo, Česká televize, Zuzana Maděrová