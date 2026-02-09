Skandál České televize: Ignorace šampionky!

Autor: vba
Vyhlášení zlaté Češky? Někdo radši biatlon...

Olympijská šampionka Zuzana Maděrová zrovna plakala na stupních vítězů dojetím, jenže… Jenže doma to nikdo neviděl!

Dramaturgie České televize dala v přímém přenosu skandálně přednost štafetě biatlonu, kde probíhala »mimořádně strhující« přestřelka o druhé místo Německo -Norsko a z páté pozice se zrovna propadala mátožná Davidová až do druhé desítky.

Pak ještě rozbor o ničem s Koukalovou, Kubáskem a Krčmářem! Na »Kavkách« zřejmě usoudili, že zlatých placek budou mít Češi plnou nůši, a tak záznam ceremoniálu zařadili až půl hodiny po něm! Tak hurá!

Vyhlášení zlaté Češky? Někdo radši biatlon... Prohlédněte si tak vyhlášení alespoň na fotografiích
Vyhlášení zlaté Češky? Někdo radši biatlon... Prohlédněte si tak vyhlášení alespoň na fotografiích

 

 

Témata:  biatlonblesksportZOH 2026Olympijské hryNorskoNěmeckoČeská televizeZuzana Maděrová

Související články



Články odjinud