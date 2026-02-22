Jágr končil už ve 27 letech. Je to jen vtip, Jardo?!
Konec kariéry Jaromíra Jágra (54) je asi to poslední, co by hokejoví nadšenci v čase vyvrcholení olympijského turnaje mezi zprávami čekali. Přesto ho legendární borec tak nějak mimochodem oznámil. Máme »Džegra« brát vážně?
Vzpomenete si ještě? Poprvé Jágr končil kariéru v 27 letech. „Už mě to nebaví. Končím s hokejem. Cítím se starý, unavený a nemám žádnou motivaci,“ řekl v roce 1999 ve skepsi po vyřazení ze Stanley Cupu. Tehdy to nikdo nebral moc vážně – odpočinul si a dál sbíral trofeje.
Co teď? Po dalších 27 letech ho věk doběhl: „Na ledě už mě fanoušci asi neuvidí. To by se musel stát nějaký zázrak,“ pravil Jaromír, papírově stále ještě hráč Kladna, v povídání, které v pátek večer vyvěsil na sociálních sítích. Prásk – a je to venku!
Hvězdy obvykle oznamují konec jinak, zvlášť když útočník s číslem 68 odehrál 38 hokejových sezon!
Stal se symbolem sportovní dlouhověkosti i pro své vrstevníky. „Divím se, že v české nominaci není Jágr. Jarda je nejlepší, měl by hrát,“ poznamenal s nadsázkou hvězdný Fin Teemu Selänne (55). Do sportovního důchodu šel na jaře 2014. Asi přišel čas přivítat v něm Jágra. Nebo je to zase jen další vtípek kluka ze statku v kladenských Hnidousích?