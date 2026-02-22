Jílek, »Šajlek«, nebo Pogačar? Konečně mu přišli na jméno!
Kdo je ten mladík ze srdce Evropy, který debutoval na olympiádě? Metoději Jílkovi (19) na jméno dlouho nemohli přijít ani zahraniční komentátoři mezinárodního olympijského přenosu!
Českého rychlobruslaře totiž v prvních dvou závodech překřtili na »Metohaj Šajlek«. Když ale tenhle Šajlek vyhrál olympijské zlato, i zkušení britští komentátoři se museli poptat českých kolegů, jak se vlastně jméno šampiona vylovuje.
Až díky tomu veterán za mikrofonem Simon Brotherton (59) sice pořád trošku lámaně, přesto mnohem správněji světu oznámil: „Dámy a pánové, Metodej Jilek! Supertalent!“
Nebyl ovšem sám, komu pražský rodák zamotal jazyk. Potíže měli i francouzští hlasatelé, ti tak raději přišli s ctihodným, byť trochu úsměvným přirovnáním. Jílek? „Matej Pogačar rychlobruslení!“ srovnali ho se čtyřnásobným vítězem cyklistické Tour de France, k němuž vzhlíží i sám Metoděj.