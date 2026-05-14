Tvrdík s Tykačem otočili: Oslavy budou!
Před verdiktem disciplinární komise se Jaroslav Tvrdík tvrdě opíral do fanoušků, kteří narušili svým vniknutím na trávník derby. Kál se, házel psí oči, sliboval, že s výtržníky zatočí a ihned odstavil z týmu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou. Po trestu od dsiciplinárky začíná otáčet.
V afektu po derby prohlásil: „Oslavy jsme vzdali. Neumíme si představit, že by k nám přišli neidentifikovaní výtržníci a udělali nám tam další nepořádek.“ Ale předseda Tvrdík otočil!
Během včerejšího mače vyšel před Eden s megafonem za hrstkou čekajících fanoušků a po boku majitele Tykače sliboval: „Oslavy jsme chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit. Po posledním zápase s Plzní budeme chystat nějaký typ oslavy,“ shodil názorovou otočku na vlastníka klubu. Hmmm… A kdy vrátí do mančaftu Chorého s Douděrou?