Šok u Křetínského! Šéf West Hamu Sullivan prznil dívky: Vystrnadí chlípníka?
Dlouhá léta mu fandové nadávali, ale David Sullivan (77) se šéfování West Hamu nechtěl vzdát ani po sestupu do II. anglické ligy. Odstoupil až teď, když na něj praskl nechutný skandál!
Někdejšího pornomagnáta, vládce mediálního impéria a fotbalového bosse nařklo v BBC hned několik žen z toho, že je před lety sexuálně zneužil. Náctileté modelky měl ve své vile nutit k sexu výměnou za lukrativnější práci.
Jednu dokonce v pokoji zamkl! Sullivan obvinění odmítá. Na druhou stranu ale připustil, že mu nevadilo si za sex s 16letou dívkou zaplatit... „Strašné!“ zhrozil se i britský premiér Starmer.
Nechal si akcie
Sullivan už opustil řídicí roli ve West Hamu, prý ale jen proto, aby ochránil klub. Dále však zůstává největším podílníkem »Kladivářů «. Po nedávném sestupu ovšem ještě více vzrostl tlak veřejnosti na to, aby kontroverzní miliardář všechny své akcie prodal.
Což by byla velká příležitost pro třetího nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského (50)! Ten nyní v klubu drží 27% podíl a jasným přáním fanoušků je, aby právě majitel fotbalové Sparty či vydavatelství Czech News Center vystrnadil chlípníka Sullivana navždy z jejich milovaného West Hamu!