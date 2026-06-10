Kladeňák Tlustý práskl: Rulík uklízí Jágra!
Překvapivý přesun z lavičky národního týmu Radima Rulíka (60) do extraligového Kladna začíná ostrými řezy. První změny údajně padly ihned na hokejovou ikonu Jaromíra Jágra (54), jak prozradil Jiří Tlustý (38).
Pod novým koučem Radimem Rulíkem už Jaromíru Jágrovi na Kladně pšenka nepokvete? Trenér měl zavelet, ať legendě vyklidí místo v šatně Rytířů!
Práskl to alespoň kladenský patriot a dlouholetý reprezentant Jiří Tlustý v podcastu Mistři světa. „Pan Rulík řekl kustodům, ať mu tam vyčistí to jeho štádlo. To si teda dělá dobré vztahy,“ ušklíbl se »Tlusťoch«. Sám Jágr přitom váhá, jestli v kariéře pokračovat. Rulík to tak možná rozhodl za něj...