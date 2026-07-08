Norové odmítají britská nařknutí: Hádají se o kašel
Norští reprezentanti Strand Larsen s Marcusem Pedersenem na MS bojují s nespecifikovaným virem a podle britských médií se před čtvrtečním čtvrtfinále Anglie právě s Nory (23:00) situace nelepší. Skandinávská strana vidí ale situaci úplně jinak a ohradila se.
Vše vysvětlil týmový lékař Ola Sand: „Ti, kteří jsou během turnaje vnímaní jako nakažliví, cestují s rouškou a zůstávají na pokoji. A to je teď jenom náš fyzioterapeut Thomas Ødegaard.“
Ten na Floridě opravdu přistál s rouškou, zatímco podle Britů nemocný Pedersen ji neměl. „Bude moct hrát,“ prozradil trenér Solbakken, na kterém též média soupeře nenechala nit suchou - zmiňovala jeho pokašlávání po postupu přes Brazilce. Je zkrátka znát, že šedesátileté anglické čekání na titul mistrů světa zjevně nervuje i tamní novináře...