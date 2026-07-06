Mexiko - Anglie 2:3. Šílený postup Albionu! Červená i dvě penalty, Kane přišel o hlas
Bitva na Aztéckém stadionu o postup do čtvrtfinále mistrovství světa měla úplně všechno. Anglie urvala postup přes Mexiko, v oslabení se bránila drtivému tlaku domácích borců v zeleném. Zvítězila 3:2, byť na konci mohl jít zápas do prodloužení. „Všechno šlo proti nám, ale našli jsme cestu k postupu,“ hlásil po utkání kapitán Anglie Harry Kane. Proměněnou penaltou se na turnaji dostal už na šest branek a dohání trio Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Pavouk play off MS 2026 >>>
Zápas se kvůli možné bouřce o hodinu opozdil, v průběhu nabídl jedno z největších dramat probíhajícího mistrovství. Dvě proměněné penalty, červená karta a celkem pět branek. Ačkoliv se Anglie bránila drtivému tlaku Mexika (67:33 na držení míče), náskok udržela a slaví po výhře 3:2 postup do čtvrtfinále. Narazí na Norsko, které přešlo přes Brazílii.
Mexiko mohlo využít více jak půlhodinovou přesilovku - v 54. minutě šel po konzultaci s VAR a opakovačce na monitoru ze hry po červené kartě obránce Leverkusenu Jarell Quansah. „Jeho noha byla vysoko. Svezla se po míči, ale fotka zákroku obletí celý svět. V dnešním fotbale červená karta,“ poznamenal ve studiu Nova Action bývalý útočník a dnes trenér Roman Bednář.
Anglie využila maximum možností - už v prvním poločase se dvakrát prosadil Jude Bellingham, v oslabení (za stavu 2:1) získala možnost penalty. Proměnil kapitán Harry Kane, vstřelil už šestý gól na probíhajícím mistrovství - v tabulce střelců jsou před ním pouze sedmigóloví Kylian Mbappé, Lionel Messi a Erling Haaland.
Lídr týmu pak na druhé straně nešťastným zákrokem penaltu i zavinil, proměnil ji zkušený Raúl Jimenez a snížil na 2:3. Domácí se vrhli do útoku, na Aztéckém stadionu před neskutečnou atmosférou a podpoření vysokou nadmořskou výškou Anglii mačkali.
„Anglie byla jako papiňák, hodně se vařila. Moc nepodržela míč, nedostala se do hry. Nejdřív Mexiko mělo nějaké šance, pak u nich byla křeč, zbrklost. Každopádně jsme viděli nádherný zápas, mělo to úplně všechno,“ dodal Bednář, útočník se zkušenostmi z Premier League.
Z územní převahy a síly na balonu Mexičané branku nic nevytěžili, postup slaví evropský celek. Mexiko v jubilejním 90. utkání na Aztéckém stadionu prohrálo teprve potřetí, Angličané slavili ve frenetické atmosféře svým klasickým songem Wonderwall.
„Byl to šílený zápas. Všechno šlo proti nám, ale našli jsme cestu k postupu,“ soukal ze sebe Kane, který v rozhovoru po zápase ztratil hlasivky. „Zpíval jsem s fanoušky, vůbec nemůžu mluvit. Nemám slov,“ dodal lídr Anglie. „Rozhodčí šel hodně proti nám. Myslel jsem, že jsem první odehrál balon. Ale to už je teď jedno, jsem opravdu šťastný,“ snažil se hodnotit penaltovou situaci ve chvíli, kdy měl velké problémy s mluvením na mikrofon.
Ve čtvrtfinále dojde na souboj s Norskem, které svalilo silnou Brazílii 2:1 dvěma zásahy Erlinga Haalanda. „Jsem na tým opravdu pyšný, na hřišti jsme nechali všechno. Bylo to neskutečně složité, ale udělali jsme další krok. Rozhodla naše mentalita. Teď si musíme odpočinout,“ hodnotil postupové drama bezprostředně po zápase německý kouč Anglie Thomas Tuchel.