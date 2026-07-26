Tenistky musí podstoupit test pohlaví: Navrátilová tvrdě setřela kritiky
Je to novinka, která spolehlivě zvedla ze židle nejednoho sportovního fanouška. Po atletkách totiž musí testy určující biologické pohlaví povinně podstupovat už i tenistky. Tato nová praxe má ale překvapivě silné zastánce. Mezi ty vůbec nejhlasitější se zařadila česká tenisová legenda Martina Navrátilová (69), která se bez servítků pustila do mužských kritiků celého nařízení.
Kromě atletiky a nově i tenisu se na přítomnost genu SRY testují také lyžařky nebo boxerky. Právě tento gen je totiž pro mužské pohlaví určující. Pokud by byl nález pozitivní a sportovkyně by chtěla nadále soutěžit v ženské kategorii, musela by projít sérií dalších složitých lékařských vyšetření.
Jakmile tenisová novinka vešla v platnost, na sociálních sítích se okamžitě strhla lavina diskuzí. Zejména muži nešetřili kritikou, mluvili o zbytečně invazivním testování a často padala i velmi silná slova o diskriminaci. A to Martinu Navrátilovou rozpálilo doběla.
„WTA podporuje všechny hráčky. Jako ženy. Neexistuje nic jako invazivní transfobní test – stačí jednorázový stěr z tváře – trvá to tři sekundy. Chápete? Tenisté mohou hrát v mužských turnajích, ať se už identifikují jakkoliv. Jednoduché,“ vyťukala rozčileně na síti X. „Není to sběr dat. Na stěru z tváře není nic transfobního. A pokud si myslíte, že je to invazivní, zkuste se vyčůrat před cizím člověkem,“ reagovala tvrdě s jasným odkazem na ponižující rutinu běžných dopingových kontrol.
Během vášnivé debaty se jí jeden z uživatelů dost neurvale zeptal, zda už podobný test sama podstoupila. „Ano, podstoupila. Stejně jako všechny ostatní sportovkyně, dokud nebyl zrušen, myslím, že to bylo kolem olympiády v roce 2000. Teď ho znovu spouštíme nejen na úrovni WTA, ale také pro olympiádu. Doufejme, že se rozšíří dál. Není důvod, aby v ženských sportech byla mužská těla,“ utnula debatu naprosto nekompromisně.