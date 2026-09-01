Ósakaová znovu v šíleném outfitu: Pocta hvězdě NBA
Už se z toho stala naprostá klasika. Japonská tenistka Naomi Ósakaová (28) na sebe znovu strhává pozornost svými outfity. Při svém prvním vystoupení na letošním US Open doslova ohromila publikum v šatech, které připomínaly spíše róbu pro nevěsty. Aby toho nebylo málo, zdobily je navíc novinové výstřižky s jejími vlastními fotkami.
Bývalá světová jednička a aktuálně třináctá hráčka žebříčku vzbuzuje v poslední době údiv téměř výhradně svými módními kreacemi. Zatímco její soupeřky přicházejí na kurty v tradičním sportovním oblečení, Japonka si potrpí na velkolepou pozornost. Do zápasu proti Anastasiji Zacharovové (24) tak nastoupila ve skutečně šíleném modelu.
Spodní část jejího úboru vypadala jako vystřižená ze svatebního katalogu. Ještě prapodivněji ale působila vrchní část v podobě vesty s kapucí. Šedý oděv byl totiž doslova posetý novinovými výstřižky s články o samotné tenistce a jejími fotografiemi. Vše pak doplnila spletenými copánky. Tímto specifickým účesem chtěla vzdát hold legendární hvězdě NBA.
„Pro mě je to průkopník. Myslím, že je to také někdo, ke komu hodně vzhlížím, protože toho v módě dokázal hodně, ať už úmyslně, nebo ne,“ prohlásila čtyřnásobná grandslamová vítězka na adresu Allena Iversona (51). Tento slavný basketbalista působil v zámořské lize v letech 1996 až 2009 a postupně oblékal dresy týmů Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons a Memphis Grizzlies.
Bývalý hráč je dodnes považován za průkopníka sportovního stylu silně ovlivněného hip-hopem. „Změnil způsob, jakým se hráči NBA oblékají. Myslím, že diskuse o oblečení ve sportu a o osobním vyjádření prostřednictvím módy a stylu formoval on. V tomto ohledu je pro mě vzorem,“ vyjádřila svůj obdiv Ósakaová. Na kurtu se jí nakonec dařilo i sportovně, když nad Zacharovovou zvítězila po těsném boji 7:6 a 7:6. Ve druhém kole na ni bude čekat česká naděje Kateřina Siniaková.