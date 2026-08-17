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Vuelta 2026: program, výsledky, mapa a etapy, Češi na startu 81. ročníku

Belgický cyklista Jasper Philipsen z týmu Alpecin–Deceuninck (vpravo) vítězí v osmé etapě Vuelty
Belgický cyklista Jasper Philipsen z týmu Alpecin–Deceuninck (vpravo) vítězí v osmé etapě VueltyZdroj: Miguel Oses/ČTK
Tadej Pogačar bude hlavním favoritem Vuelty
Primož Roglič čtyřikrát v kariéře ovládl Vueltu.
Náročné stoupání na Angliru během Vuelty 2023
Jonas Vingegaard ovládl loňskou Vueltu, letos však nepojede.
Mapa Vuelta 2026
1. etapa Monako – Monako
2. etapa Monako – Manosque
27
Fotogalerie
Romana Barboříková, Otakar Plzák
Vuelta
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V sobotu 22. srpna vypukne v Monaku poslední z velkých cyklistických Grand Tours – Vuelta a España. Slavný španělský závod potrvá až do 13. září. V roli hlavního favorita nastoupí Tadej Pogačar, kterému budou konkurovat Primož Roglič a Richard Carapaz. České fanoušky potěší účast Jana Hirta. Program, výsledky, mapu i další informace naleznete v článku.

ProgramVýsledky Kde sledovat živěMapa Profily etap
Češi na startuHvězdy na VueltěVýsledky Vuelty 2025

Kdy se jede Vuelta a España 2026?

Vuelta 2026 odstartuje v sobotu 22. srpna v Monaku. Poslední etapa se pojede v neděli 13. září v Granadě.

Kde se jede Vuelta a España 2026?

Slavná Vuelta odstartuje v Monaku, odkud se přesune do francouzského Manosque. Následně zamíří do Španělska, kde odstartuje v Gruissan-Aude. Celý etapový závod vyvrcholí v Granadě.

Program Vuelty a España 2026

EtapaDatumDélkaProfilVítěz
1. etapa: Monako – Monako22. 8.9,4 kmindividuální časovka 
2. etapa: Monako – Manosque23. 8.214,3 kmkopcovitá 
3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu24. 8.174 kmstředně horská 
4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella25. 8.104,8 kmhorská 
5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre26. 8.173,4 kmkopcovitá 
6. etapa: Alcossebre – Castelló27. 8.177,4 kmstředně horská 
7. etapa: Vall D'Alba – Aramón Valdelinares28. 8.149,8 kmhorská 
8. etapa: Puçol – Xeraco29. 8.171 kmrovinatá 
9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca30. 8.187,4 kmhorská 
Volný den31. 8.   
10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra1. 9.184,7 kmkopcovitá 
11. etapa: Cartagena – Lorca2. 9.151,3 kmrovinatá 
12. etapa: Vera – Calar Alto3. 9.166,6 kmhorská 
13. etapa: Almuñécar – Loja4. 9.192,8 kmstředně horská 
14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera5. 9.154,5 kmhorská 
15. etapa: Palma del Río – Córdoba6. 9.189,7 kmstředně horská 
Volný den7. 9.   
16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera8. 9.181,1 kmkopcovitá 
17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla9. 9.185 kmrovinatá 
18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera10. 9.32 kmindividuální časovka 
19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona11. 9.210 kmkopcovitá s dojezdem na kopci 
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil12. 9.186,8 kmhorská 
21. etapa: Carrefour Granada – Granada13. 9.99,4 kmrovinatá 

Výsledky Vuelty a España 2026

EtapaVýsledky
Průběžné pořadí 
1. etapa: Monako – Monako 
2. etapa: Monako – Manosque 
3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu 
4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella 
5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre 
6. etapa: Alcossebre – Castelló 
7. etapa: Vall D'Alba – Aramón Valdelinares 
8. etapa: Puçol – Xeraco 
9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca 
10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra 
11. etapa: Cartagena – Lorca 
12. etapa: Vera – Calar Alto 
13. etapa: Almuñécar – Loja 
14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera 
15. etapa: Palma del Río – Córdoba 
16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera 
17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla 
18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera 
19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona 
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil 
21. etapa: Carrefour Granada – Granada 

Kde sledovat Vuelta a España 2026 v TV?

Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílá také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1.

Trasa a mapa Vuelta a España 2026

  • Celková délka: 3 275 km
  • Celkové převýšení: 58 156 m
  • 4 rovinaté etapy
  • 4 kopcovité etapy
  • 1 kopcovitá etapa s dojezdem na kopci
  • 4 středně horské etapy
  • 6 horských etap
  • 2 individuální časovky

Mapa Vuelta 2026Mapa Vuelta 2026 • Foto: lavuelta.es

Profily etap Vuelta a España 2026

1. etapa: Monako – Monako, 9,4 km

  • start prvního: 16:17
  • cíl posledního: 19:30
  • individuání časovka

1. etapa Monako – Monako1. etapa Monako – Monako • Foto: lavuelta.es

2. etapa: Monako – Manosque, 214,3 km

  • start: 12:42
  • cíl: 17:16
  • kopcovitá

2. etapa Monako – Manosque2. etapa Monako – Manosque • Foto: lavuelta.es

3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km

  • start: 13:21
  • cíl: 17:18
  • středně horská

3. etapa Gruissan-Aude – Font Romeu3. etapa Gruissan-Aude – Font Romeu • Foto: lavuelta.es

4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella, 104,8 km

  • start: 14:49
  • cíl: 17:22
  • horská

4. etapa Andorra La Vella – Andorra La Vella4. etapa Andorra La Vella – Andorra La Vella • Foto: lavuelta.es

 

5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre, 173,4 km

  • start: 13:34
  • cíl: 17:20
  • kopcovitá

5. etapa Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l&#39;Ebre5. etapa Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre • Foto: lavuelta.es

6. etapa: Alcossebre – Castelló, 177,4 km

  • start: 13:11
  • cíl: 17:18
  • středně horská

6. etapa Alcossebre – Castelló6. etapa Alcossebre – Castelló • Foto: lavuelta.es

 

7. etapa: Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149,8 km

  • start: 13:40
  • cíl: 17:19
  • horská

7. etapa Vall d&#39;Alba – Aramón Valdelinares7. etapa Vall d'Alba – Aramón Valdelinares • Foto: lavuelta.es

8. etapa: Puçol – Xeraco, 171 km

  • start: 13:42
  • cíl: 17:20
  • rovinatá

8. etapa Puçol – Xeraco8. etapa Puçol – Xeraco • Foto: lavuelta.es

 

9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca, 187,4 km

  • start: 12:26
  • cíl: 17:14
  • horská

9. etapa La Vila Joiosa Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca9. etapa La Vila Joiosa Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca • Foto: lavuelta.es

10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra, 184,7 km

  • start: 13:00
  • cíl: 17:18
  • kopcovitá

10. etapa Alcaraz – Elche de la Sierra10. etapa Alcaraz – Elche de la Sierra • Foto: lavuelta.es

11. etapa: Cartagena – Lorca, 151,3 km

  • start: 14:08
  • cíl: 17:21
  • rovinatá

11. etapa Cartagena – Lorca11. etapa Cartagena – Lorca • Foto: lavuelta.es

12. etapa: Vera – Calar Alto, 166,6 km

  • start: 13:07
  • cíl: 17:17
  • horská

12. etapa Vera – Calar Alto12. etapa Vera – Calar Alto • Foto: lavuelta.es

13. etapa: Almuñécar – Loja, 192,8 km

  • start: 12:41
  • cíl: 17:16
  • středně horská

13. etapa Almuñécar – Loja13. etapa Almuñécar – Loja • Foto: lavuelta.es

14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera, 154,5 km

  • start: 13:33
  • cíl: 17:19
  • horská

14. etapa Jaén – Sierra de La Pandera14. etapa Jaén – Sierra de La Pandera • Foto: lavuelta.es

15. etapa: Palma del Río – Córdoba, 189,7 km

  • start: 12:46
  • cíl: 17:17
  • středně horská

15. etapa Palma del Río – Córdoba15. etapa Palma del Río – Córdoba • Foto: lavuelta.es

16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera, 181,1 km

  • start: 13:18
  • cíl: 17:19
  • kopcovitá

16. etapa Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera16. etapa Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera • Foto: lavuelta.es

17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla, 185 km

  • start: 13:24
  • cíl: 17:20
  • rovinatá

17. etapa Dos Hermanas – Sevilla17. etapa Dos Hermanas – Sevilla • Foto: lavuelta.es

 

18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km

  • start prvního: 14:06
  • cíl posledního: 17:30
  • individuální časovka

18. etapa El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera18. etapa El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera • Foto: lavuelta.es

19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona, 210 km

  • start:
  • cíl:
  • kopcovitá s dojezdem na kopci

19. etapa Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona19. etapa Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona • Foto: lavuelta.es

20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil, 186,8 km

  • start: 12:36
  • cíl: 17:16
  • horská

20. etapa La Calahorra – Collado del Alguacil20. etapa La Calahorra – Collado del Alguacil • Foto: lavuelta.es

21. etapa: Carrefour Granada – Granada, 99,4 km

  • start: 16:23
  • cíl: 19:07
  • rovinatá

21. etapa Carrefour Granada – Granada21. etapa Carrefour Granada – Granada • Foto: lavuelta.es

Češi na startu Vuelta a España 2026

Jelikož Mathias Vacek a Pavel Bittner, kteří na Vueltě zazářili v minulých letech, jeli Tour de France, budete z českých cyklistů moci fandit pouze Janu Hirtovi (NSN). Ten do Vuelty, na rozdíl od květnového Gira (celkově 12. místo), nevstupuje s ambicemi na celkové pořadí, ale bude se zaměřovat na náročnější etapy s dlouhými kopci, ve kterých se bude snažit probojovat do denního úniku. Doprovázet ho při tom bude český sportovní ředitel tohoto celku René Andrle.

Hlavní hvězdy na Vuelta a España 2026

Jednoznačným favoritem letošního ročníku španělské Grand Tour je Tadej Pogačar. Slovinec už s přehledem ovládl Tour de France a teď jde po výhře, kterou ve své sbírce ještě nemá. Vuelty se totiž účastnil pouze při svém debutu na třítýdenních etapácích v roce 2019, a tehdy skončil třetí za Primožem Rogličem a Alejandrem Valverdem.

Právě Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) měl původně, před oznámením Pogačarovy účasti, být favoritem celkového pořadí. Jenže nedávný střet s autem v tréninku ho donutil přehodnotit cíle a čtyřnásobný vítěz španělského závodu teď bude cílit hlavně na etapy. Dalším z velkých jmen je Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Ekvádorský vítěz puntíkovaného dresu z nedávné Tour de France už byl na Vueltě v roce 2020 druhý.

O pódium v Granadě by se mohli ucházet také Felix Gall či Matthew Riccitello (oba Decathlon-CMA CGM) i Oscar Onley (Netcompany Ineos). Klidně na něj ale může Pogačara doprovodit i někdo z jeho kolegů z UAE Emirates-XRG, jako tomu bylo na Tour. Tentokrát by to mohli být Joao Almeida nebo Jay Vine.

Výsledky Vuelty a España 2025

EtapaVýsledky
Celkové pořadí1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 72:53:57, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -1:16, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -3:11, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:41, 5. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:55, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -7:23, ...43. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:01:43, 90. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:12:26.
1. etapa: Turín – Novara1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:09:12, 2. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Viviani (It./Lotto), 5. García (Šp./Movistar), 6. González (Šp./Q36.5 Pro Cycling), ...151. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech), 177. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.
2. etapa: Alba – Limone Piemonte1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:47:14, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -2, ...32. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -28, 145. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:53.
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), ...60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.
4. etapa: Susa – Voiron1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05.
5. etapa: Figueres – Figueres (týmová časovka)1. UAE Emirates-XRG 25:26, 2. Visma-Lease a Bike -8, 3. Lidl-Trek -9, 4. Red Bull-Bora hansgrohe -12, 5. Ineos Grenadiers -16, 6. Movistar -17.
6. etapa: Olot – Pal1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:36, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -54, 3. Fortunato (It./XDS Astana) -1:10, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:15, 5. Castrillo (Šp./Movistar) -1:52, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:05, ...40. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:00, 159. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -24:18.
7. etapa: Andorra La Vella – Cerler1. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates-XRG) 4:49:41, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -1:15, 3. García (Šp./Arkéa-B&B Hotels) -1:21, 4. Tejada (Kol./XDS Astana), 5. Quinn (EF Education-EasyPost), 6. Vermaerke (USA/Picnic PostNL) všichni -1:28, ...53. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -11:18, 122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) 18:26.
8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48, 2. Viviani (It./Lotto), 3. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 4. Marit (Belg./Intermatché-Wanty), 5. Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas, ...107. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20, 159. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:15.
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:32:10, 2. Pidcock (Brit./Q36.5), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) oba -24, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:02, 5. García Pierna (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Soler (Šp./UAE Team Emirates-XRG) oba -1:46, ...58. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -10:10, 132. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:15.
10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:24, 2. Castrillo -35, 3. Romo (oba Šp./Movistar) -1:04, 4. Ryan (Ir./EF Education-EasyPost), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -1:05, ...22. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:08, 148. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -24:17.
11. etapa: Bilbao – BilbaoEtapa byla neutralizována 3 km před koncem bez vyhlášení vítěze.
12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.
14. etapa: Avilés – La Farrapona1. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:48:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) oba -39, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -43, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -48, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -53, ...24. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:42, 74. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -25:56.
15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.
16. etapa: Poio – Castro de Herville1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.
18. etapa: Valladolid – Valladolid1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 13:00, 2. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -1, 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -8, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -10, 5. Oliveira (Portugl./UAE Emirates-XRG) -11, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -12, ...33. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -44, 144. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:04.
19. etapa: Rueda – Guijuelo1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 5. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Marit (Belg./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas, ...97. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:26, 130. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:53.
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:56:23, 2. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -11, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -13, 4. Pidcock (Brit./Q36.5) -18, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -24, ...30. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:17, 62.Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -18:19.
21. etapa: Alalpardo – MadridEtapa byla neutralizována

Posledních 10 vítězů Vuelta a España

RokVítěz
2025Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike)
2024Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe)
2023Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
2022Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
2021Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2020Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2019Primož Roglič (Jumbo-Visma)
2018Simon Yates (Mitchelton-Scott)
2017Chris Froome (Sky)
2016Nairo Quintana (Movistar)
2015Fabio Aru (Astana)

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