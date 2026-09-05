Přesnost, klid, rychlé počty, namožené předloktí a burácející diváci s pivem. To všechno nabízí šipkařský turnaj Czech Darts Open v pražských Letňanech, kam přijely ty největší světové persony. Kdo si vyhází pohádkovou odměnu téměř milion korun (od 13:00, Sport 1)?
HAMPL SCHYTAL FIČÁK
Herec Ladislav Hampl (45) alias Jarmil z Okresního přeboru má vášeň pro šipky, a tak se přihlásil do kvalifikace. „Půl roku jsem se připravoval. Bylo fajn vystoupit z komfortní zóny té hospůdky, kde házíš s kámošema a občas něco vyhraješ. Tady to byl střet s realitou, pořádnej fičák,“ hodnotil svůj neúspěšný výkon Hampl, kterého soupeř nepustil ani k zavírání. V prvním kole šli do akce čtyři Češi – favorizovaný Sedláček, Gawlas, Brejcha a Rosí.
ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
Světová jednička Luke Littler (19) v šipkách vyhrál, co mohl. Ovládl mistrovství světa, Premier League, World Matchplay, Grand Slam a pětkrát European Tour. Pražský turnaj Czech Darts Open zázračnému dítěti, které soutěží už od svých deseti let, ve sbírce stále chybí. I proto se letos přihlásil, aby přerušil místní kralování rivala Humphriese.
TISÍCE FANDŮ
Vstupenky na Výstaviště v Letňanech mizí závratnou rychlostí. K mání je už jen pár stolů za 1200 Kč na půlden. Očekává se návštěvnost přes 22 tisíc lidí za celý prodloužený víkend!
DOTACE
fáze odměna (v Kč) vítěz 986 000 finále 423 000 semifinále 282 000 čtvrtfinále 169 000 3. kolo 141 000 2. kolo 99 000 1. kolo 63 000
Šipkařské šílenství! Do Prahy přijely superhvězdy: Milion na terči
Témata: šipky, blesksport, Premier League, Praha, Grand Slam, pivo, Letňany, Ladislav Hampl, Okresní přebor, Sport 1, Luke Littler