Lehečka nestačil na Tsitsipase a na US Open končí. Loučí se také Muchová, Nosková jde dál
Tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve 3. kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka 6:2, 1:6, 6:7, 1:6. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za dvě hodiny a 33 minut. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová, která prohrála s jinou domácí tenistkou Emmou Navarrovou 3:6, 5:7.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka nenavázal v New Yorku na loňskou čtvrtfinálovou účast. S o čtyři roky starším Tsitsipasem prohrál třetí z pěti vzájemných duelů. Doplatil dnes na 41 nevynucených chyb a pět ztracených servisů. Aténskému rodákovi Tsitsipasovi, který se dostal do osmifinále US Open poprvé, pomohlo 34 vítězných míčů a 12 es.
„Stefanos předváděl určitě o dost lepší tenis, než jsme z jeho strany viděli první půlrok. I tak si ale myslím, že jsem mohl zahrát lépe. Tahle prohra mě dost mrzí,“ řekl českým novinářům Lehečka.
Osmnáctý nasazený Lehečka přitom zahájil duel proti vítězi Turnaje mistrů z roku 2019 dobře. V prvním setu sebral soupeři třikrát servis, utekl do vedení 5:1 a sadu po 32 minutách hry dopodával.
Tsitsipas, který v prvním kole vyřadil turnajovou desítku Francouze Arthura Filse, nicméně reagoval. Od začátku druhého setu už nepřišel o jediné podání a vývoj otočil. Druhý set získal poté, co od stavu 1:1 vyhrál pět gamů v řadě a třetí sadu vybojoval v tie-breaku, kde uspěl 7:3.
„Ten tie-break mě mrzí, udělal jsem v něm moc chyb. Tyhle zápasy už jsou o maličkostech, které se mi vůbec nepodařily. Bohužel jednou z maličkostí bylo, jakým způsobem jsem odehrál tie-break třetího setu. On ho odehrál lépe a zaslouženě ho vyhrál,“ uvedl Lehečka.
Mladoboleslavský rodák se nakonec neprosadil ani ve čtvrtém setu, který kopíroval vývoj toho druhého. Český tenista sice znovu v úvodu vyrovnal na 1:1, poté už ale získal jen sedm fiftýnů. Tsitsipas zakončil duel na servisu čistou hrou a probojoval se do prvního grandslamového osmifinále od Roland Garros 2024.
„Ve čtvrtém setu už byl Stefanos lepším hráčem. Tam si toho moc nevyčítám, spíše mě mrzí ta koncovka třetího. Byl to vyrovnaný set, měl jsem tam jednu šanci ho brejknout, což se nepovedlo a pak přišel tie-break. V něm se může prohrát, ale ne takovým způsobem, jako jsem ho prohrál já dnes,“ doplnil Lehečka.
US Open - Muži - 2026
Jednadvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené šestky, postoupila do čtvrtého grandslamového osmifinále v kariéře. V New Yorku bylo jejím dosavadním maximem loňské třetí kolo. Po triumfu ve Wimbledonu vyhrála desáté utkání na turnajích „velké čtyřky“. Turnajovou devětadvacítku Liovou porazila za dvě hodiny a 18 minut. Zahrála 35 vítězných míčů a devět es.
První set získala Nosková za necelou půlhodinu, kdy od stavu 0:1 vyhrála pět gamů v řadě. Na začátku druhého setu si svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vypracovala vedení 3:0 s dvěma brejky, o náskok ale postupně přišla a za stavu 5:4 utkání nedopodávala. Neuspěla ani ve zkrácené hře, kde vedla 5:2 a za stavu 6:5 měla mečbol. Tie-break prohrála 6:8.
Ve třetím setu ale Nosková překvapení nedovolila. Od stavu 2:2 získala čtyři gamy. V osmé hře využila druhý a celkově třetí mečbol v zápase.
Muchová podlehla Navarrové
Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.
„Byl to těžký zápas. Myslím si, že Emma hrála dobře. Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Měla jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem dnes měla moc myšlenek v hlavě. Úplně se mi ten zápas nepovedl,“ řekla českým novinářům Muchová.
V New Yorku zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále. „Podmínky byly dnes určitě těžší, hodně foukalo. Zároveň ale byly pro obě stejné a já jsem se s tím poprala hůř,“ podotkla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda přišla v utkání o servis jako první. Manko 1:3 sice v úvodním setu dohnala, od začátku sedmé hry ale ztratila 12 výměn v řadě a Navarrová ukončila sadu na podání čistou hrou. Muchová tou dobou měla kontě 22 nevynucených chyb.
Ani ve druhé sadě se česká hráčka nemohla příliš opřít o podání. Dvakrát dotáhla manko brejku, klíčový moment ale přišel v 11. hře, kdy sice Muchová další dva brejkboly odvrátila, při třetím ale zahrála míč do autu. Navarrová si pak vytvořila při podání náskok 40:15, Muchová první mečbol smazala, u druhého už ale neuspěla.