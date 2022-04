Magazín COACH: olympijský vítěz Jalonen a rodiče hulákající na děti od lajny

Už v úterý vychází dubnové vydání magazínu Coach a zpověď Jukky Jalonena, trenéra čerstvých olympijských vítězů v hokeji. Na Hrách v Pekingu zářil taky rychlobruslař Nils van der Poel, který ohromil názory i zveřejněním tréninkového know how. Zpozornět by měli rodiče hulákající na své děti od postranní čáry i manažeři hledající nepostradatelné hráče pro svůj tým. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.