HeikkoL vysvětluje změny v Defeaters: Výměna názorů, rezignace i ztráta motivace | iSport.cz

Ve finálové kvalifikaci jsi na třech vítězných mapách Defeaters předvedl neskutečný výkon. Nakopla tě první prohraná mapa?

„Prehra na prvej mape bola pre mňa osobne poriadne studená sprcha, kedže ja som bol ten, ktorý presadil aby sme pickli mapu dust2. Po dominantnej prehre mi pomohla 15 minútová pauza medzi zápasmi, počas ktorej zo mňa opadol všetok stres, ktorý som mal pred zápasom a aj počas prvej mapy. Nasledujúce 3 mapy som hral uvoľnene a predvádzal som hru, na ktorú aktuálne mám. Musím taktiež pochváliť svojich spoluhráčov, ktorý sa po psychicky náročnej prehre oklepali a následne sme nedali súperovi prakticky žiadnu šancu.“

Zvedl vám postup do Sazka eLEAGUE týmové sebevědomí? Vypadali jste sehranější než vaši soupeři a individuálně jste na tom byli velice dobře.

„Postup do Sazka eLEAGUE nám určite zvýšil sebavedomie, kedže asi málokto by tipoval náš team ako účastníka tejto prestížnej ligy. Naša príprava na zápas proti Vikingekrig sa začala presne 7 dní pred začiatkom zápasu, kedy sme sa dohodli s hráčom OxidE na spoločnej spolupráci. Počas týchto 7 dní sme sa snažili natrénovať základy na 6 mapách cca 4-5 hodín denne teamovo + individuálna príprava. Ak by som mal zhodnotiť týchto 7 dní prípravy, tak väčšinou nám na praccoch robila problémy naša T strana, preto som rád že sme na mapách Nuke, Vertigo predviedli takmer bezchybnú T stranu.“

Chvíli před kvalifikací jste obměnili sestavu o dvě nové tváře. Co k tomu vedlo?

„Ak by som to mal zhrnúť v skratke, tak v pôvodnej zostave s Tomyom a kilasom sme začali trénovať hneď od úvodu roka 2020. Vydržalo nám to v tejto zostave cca 3 mesiace, trénovali sme prakticky vždy keď to Denisova (kilas) a Róbertova (mgnt) práca dovolovala. Našim cieľom bolo byť dostatočne pripravený na začiatok CZ/SK sezony + postúpiť do líg ako je Sazka eLEAGUE, Cool Liga, ESL Nationals.”

A ty důvody?

„Herný štýl, ktorým calluje nás IGL mgnt, mu nevyhovoval a zároveň nebol dostatočne mentálne silný keď sme prehrávali pomerne výrazne na praccoch alebo officialoch. Čerešničkou na torte bol náš posledný zápas v tejto zostave keď sme hrali o postup do prvej Cool Ligy proti teamu GUNRUNNERS, kde už v 5 kole prvej mapy dostal Tomyo tilt a následne prebehla „výmena“ názorov, po ktorej rezignoval prakticky celý team a 3 mesiace trénovania sme „vyhodili“ von oknom.”

A kilas?

„U neho bol problém práca + motivácia. Prakticky skoro na 40% turnajov sme museli hrať s hosťom pretože kilas nedostal voľno v robote alebo mu nikto nechcel vymeniť smenu. No ešte väčší problém bola jeho motivácia hrať Counter-Strike, okrem praccov nezapol hru vôbec. Po 3 mesiacoch hrania sme sa ho opýtali či to v novej zostave dokáže zmeniť a bude mať motiváciu hrať, odpoveď bola negatívna. Preto sme sa rozhodli rozlúčiť aj s kilasom.”

Jak máte v novém týmu rozdělené role?

„Popravde nemáme presne určené role ak nepočítam seba a mgnt, no podľa posledných zápasov by som to zhodnotil asi takto: mgnt – kapitán a zároveň in-game leader, heikkoL – AWP / Support, system – hviezdny rifler / 2nd AWP, OxidE – lurker, c1so – pasívny rifler.“

Jak jsi se dostal k AWP? Měl jsi nějakého oblíbeného „vipaře“, který tě k němu přivedl?

„S AWP som začal hrávať ešte v CS 1.6, kde som hrával posledné 2 roky predtým ako vyšlo CS:GO iba 1v1, 2v2 AWP ladder. Môj obľúbený hráč bol a stále aj je GuardiaN.“

Co říkáš na Krieg? Nerfnout, nebo je ta zbraň v pořádku?

„Krieg určite nieje v poriadku a potrebuje nerf podobne ako bol nerfnutý AUG.“

Jaký je váš cíl v Sazka eLEAGUE CS:GO?

„Náš prvotný cieľ je skončiť TOP6 po základnej časti + prekvapiť niektorého z favoritov v Play-Off.“

Na koho se nejvíc těšíš v Sazka eLEAGUE?

„Najviac sa teším na BO2 zápas proti teamu SINNERS a zároveň dúfam, že ich dokážeme potrápiť a prekvapiť.“