Oskar oficiálně opouští Sprout! Měli jsme rozdílné názory na hru, oznámil | iSport.cz

Tomáš "oskar" Šťastný v rozhovoru pro sazkaeleague.cz z minulého týdne naznačoval svůj odchod ze Sprout. To, o čem se začalo před několika týdny spekulovat, se nyní stalo skutečností. Budoucnost je pro Oskara nejasná. Možná dlouhodobá štace v Česku?

Nejúspěšnější český hráč CS:GO končí v německé organizaci Sprout. „Měli jsme rozdílné názory na to, jak tu hru hrát,“ řekl oskar pro HLTV.org.

Šťastný opouští tým po čtyřech měsících služby.

Na začátku roku se stal součástí pokusu Sprout o sestavení nového mezinárodního týmu. Mnozí tento krok nechápali. „Od začátku jsem si myslel, že jim to nebude fungovat,“ říká Milan „Striker“ Švejda, redaktor HLTV, v rozsáhlém rozhovoru pro sazkaeleague.cz, na který se můžete těšit již tento týden.

Oskarovo působení se nedá brát jako úspěšné.

S týmem se nedokázal kvalifikovat na evropský Minor a výhry se sbíraly těžko. Jeho potencionální náhradou je Owen „smooya“ Butterfield.

Co bude s oskarem nyní? Aktuálně hostuje v českém týmu Gravity. A celkem zajímavé by bylo, kdyby ho nějaká česko-slovenská organizace dokázala zlanařit na full-time a dlouhodobější angažmá. Zkusí to někdo?

Anebo se snad oskar nechá zlákat Valorantem, jak naznačuje na Twitteru?