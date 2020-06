SHOCK: Sampi nehrají vůbec špatně, měli bychom to proti nim těžké | iSport.cz

Liberečtí Sinners jasně ovládli základní část Sazka eLEAGUE. Prošli ligou bez jediné prohry. Prvním místem si zajistili přímý postup do semifinále, ve kterém narazí na jednoho z dvojice RAMS/Brute. Koho vidí Max "SHOCK" Kvapil jako největšího soupeře na česko-slovenské scéně a jaký tým by rád potkal v semifinále?

Brali jste zápasy posledního kola v lehčím tempu? Zkoušeli jste něco?

„Určitě ne, všichni jsme chtěli postoupit z prvního místa a bez jediné prohry, což se nakonec i povedlo, a to právě díky tomu, že jsme se do toho vždy snažili dávat 100%. Co se týče zkoušení nových věcí, tak to si vždy nahrajeme na tréninku a pak se to snažíme přenést do oficiálního zápasu, ale zkoušení nějakých nových věcí jen tak za běhu, to určitě ne.“

Jaký zápas základní části byl pro tebe nejtěžší? Kdo vám dal nejvíc zabrat?

„Nejtěžší zápas byla asi mapa Nuke proti Sampi, která skončila 16:12 v náš prospěch, jinak si myslím, že nám nikdo moc velký problémy v lize nedělal.“



Připravujete se podrobněji na soupeře v lize?

„Podrobněji zase tak ne, většinu času se díváme na streamy, když ostatní týmy hrajou, takže nějak tak víme, co od nich můžeme očekávat. Ale abychom koukali nějaké dema jednotlivých tymů, tak to ne.“



Proti komu by ses raději postavil v semifinále?

„Určitě proti RAMS, jelikož si myslím, že jsou slabší jak individuálně, tak týmově než Brute, ale je mi to jedno proti komu budeme hrát. Nejdůležitější bude podat 100% výkon, ať už to bude proti komukoliv.“

Koho vidíš jako největšího konkurenta v celé lize?

„Momentálně asi tým Sampi, kteří nehrajou vůbec špatně a myslím, že proti nim bychom to měli hodně těžký.“



Co jsou větší nervy? Maturita nebo CS:GO?

„Zrovna teď asi maturita, jelikož mě čekají ústní zkoušky, ale potom už to bude zase klasicky Csko, z čeho budu mít největší nervy.“