Hvězdy a klidná hlava. 5 důvodů, proč Sinners ovládli Sazka eLEAGUE CS:GO | iSport.cz

1) Talentované pušky

Co hráč, to pojem. O individuálním umu hráčů není pochyb. Vždyť čtyři z pěti plejerů patřili mezi Top 5 nejlepších, co se týče statistiky K/D (chyběl pouze Jindřich "ZEDKO" Chyba). A do budoucna se budou dost možná borci jenom zlepšovat. Vždyť nejstaršímu Sebastian "beastik1" Daňovi je pouhých 22 let. Průměrný věk týmu činí 20,8 let, což je menší než drtivá většina předních světových týmů.

2) Map pool

Beastik sám v rozhovoru po finále říkal, že mají jedinou mapu, která jim vadí. A tou je Train. V průběhu Sazka eLEAGUE hráli pět map, nejčastěji pak Inferno a Mirage, ani jednou se nepodívali právě na Train a Dust 2.

3) Sebevědomí

Je něco, co každý esportový hráč potřebuje. Sebevědomí. Často bývá kámenem úrazu u těch, kteří by jinak mohli zářit. Sinners ví, že jsou jedničkou na česko-slovenské scéně a neskrývají to. Do zápasů jdou s vítěznou mentalitou a tím i s obří výhodou.

4) Kouč

Tomáš "efron" Pechman je legendou česko-slovenského Counter-Strike. Většina fanoušků ho zná z dob populární 1.6. Stejně jako hráči v sobě má DNA vítěze. Ambice nejsou nízké, Efron chce do Evropy a tam míří cesta přes naší scénu.

5) Organizace

Málokterý český celek dostává takovou podporu a takové zázemí od své organizace. Od toho se odvíjí také požadavky, které kladou Sinners na své hráče. Jak už bylo řečeno, Evropa je cíl a Sinners nic nezastaví.