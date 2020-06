ROZHOVOR: RAMS čekají změny. Je to velká škoda, říká kapitán nelv1 | iSport.cz

RAMS byli pravděpodobně největším překvapením celé Sazka eLEAGUE. Po 5. kolem byli poslední a do play off se s nimi nepočítalo. Jenže pak přišel obrat. Robert "manguss" Kasper nahradil Simona "Kwertzz" Horáka a začlo se dařit. Mezinárodní sestavě se začlo dařit. Čtvrté místo po základní části, čtvrté místo celkově. Do budoucna ale přijdou velké změny.

Po příchodu mangusse jste se zvedli z posledního na čtvrté místo. Byl to upgrade?

„Áno, príchod mangussa nám pomohol v tom, aby sme sa dokázali dostať do playoff. Bol to pre nás určite upgrade za Kwertzza, keďže sme si nesedeli ani po psychickej stránke a mali sme mierne problémy v tíme, čo sa taktiež eliminovalo príchodom mangussa.“

Čekal jsi opravdu 2:0 proti Team Brute?

„Áno, proti Team Brute sme si verili či už v skupinovej fáze, tak aj v play off. Respektíve v play off nám bolo jasné, že by sme zápas mali zvládnuť 2:0, pokiaľ by Team Brute nevyriešilo všetky problémy, ktoré mali už aj v skupinovej časti. Taktiež sme vedeli, že nie sú na tom tak dobre psychicky a sú schopný sa rýchlo rozhádať, na čo sme sa my snažili vyťažiť vždy čo najviac z eco/deco roundov, aby sme im zápas spravili psychicky náročnejší.“

Jak v základní části, tak v play off, jste snad nejvíc potrápili Sinners. Co chybělo k tomu, abyste přes ně postoupili?

„Vedeli sme, že Sinners budú pre nás najťahším súperom a neboli to jednoduché zápasy. Verili sme si na nich, čo sa potvrdilo aj v prvej mape, kedy sme sa dostali do vedenia 11:7, ale bohužial, nedokázali sme to udržať. Chalani hrajú výborne, dúfam že im to vydrží a dostanú sa do „Evropy“ ako tím a nie ako individuá. Na to sme prehrali z vedenia 11:7 zápas 11:16, vďaka čomu sme dostali poriadnu facku. Už pred zápasom sme si hovorili, že musíme zobrať tú prvú mapu, nech sa cítime komfortnejšie v zápase, bohužial, Sinners nás prehrali a nevedeli sme na nich nájsť recept. Mirage dopadol takisto rovnako 16:11, ale podľa mňa by celá séria vyzerala inak, ak by sa nám podarilo ukoristiť to víťazstvo na Overpasse.“

Mrzí tě, že jste nakonec nebyli na medailových pozicích?

„Jasné že ma to mrzí, chceli sme sa dostať do finále, mali sme na to ako tím, bohužial Sinners boli lepší. Chcel som si dať taký darček na narodky, že sa dostaneme do finále, bohužial to nevyšlo. V nedelu sme boli už dosť oklepaný po sobote a nehrali sme na 100%, aj keď sa nám podarilo dorovnať na 1:1, nedokázali sme to dotiahnuť, čo bola dosť smola. Chceli sme aspoň medaili, ale psychicky sme neboli v takej pohode ako inokedy, tým pádom sme nevedeli predviesť všetko čo v nás bolo. Ja som ešte po náročnej sobote dal asi kill rekord Sazka eLEAGUE za 1 polovicu zápasu, 0:14 skóre nezabudnem (směje se).“

Jak sis užil narozeninový den plný CS:GO?

„Zároveň užil a zároveň neužil. Bol som rád, že sa nám podarilo dostať cez Brute a zahrali sme pomerne vyrovnané mapy so Sinners, ale zároveň som chcel narodeniny osláviť v kruhu rodiny a priateľov, čo sa bohužial nepodarilo. Taktiež sa nepodarilo dostať do finále, čo som si chcel dať ako darček. Každopádne, skúsenosť bola dobrá, už teraz z nej iba vyťažiť do ďalšej sezóny.“

Jaká je budoucnost RAMS? Zůstane tato sestava?

„Budúcnosť rams už je pomerne doriešená. Nastal totižto obrovský problém, ktorým sú samozrejme financie. Ak by chalani chceli hrať ďalší split, bolo by to dosť finančne náročné, keďže lety zo Švédska a iných krajín každý víkend sú priam nereálne. Už teraz viem povedať že táto zostava bohužial nezostáva a prídu zmeny, o ktorých určite budeme informovať. S chalanmi sa hralo super, škoda že sa to nepodarilo udržať, ale je to pochopiteľné.“