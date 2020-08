Entropiq vstupuje do Sazka eLEAGUE CS:GO, na úvod vyzve Sinners! Liga začne 23. srpna | iSport.cz

Začátek letního splitu Sazka eLEAGUE v CS:GO se blíží. Osm týmů česko-slovenské scény se utká o celkový prize pool v hodnotě 700 000 Kč. Oproti jaru budou v lize hned tři nové celky a konkurence bude obrovská. Do nové éry vstupuje Entropiq, který poskládal CS:GO sestavu.

Velkou změnou je odstoupení RAMS, mezinárodního celku a zároveň největšího překvapení jarního splitu, ve kterém se umístil na čtvrtém místě. Po společné dohodě obou organizací a se souhlasem pořadatele ligy nahrazuje RAMS nově vznikající tým Entropiq. Sestavu odtajní v nejbližších dnech.

Dalšími nováčky jsou dva postupující z baráže – eEriness.MARVO a Dark Tigers.

Druhého splitu se zúčastní také Enterprise. Reprezentovat tuto organizaci budou všichni hráči, kteří svá jména donedávna spojovali s Gunrunners. Ti se ovšem vzdali svého slotu stejně jako RAMS.

Osm celků Sazka eLEAGUE CS:GO ve druhém splitu 2020:

Brute

Dark Tigers

eEriness

eSuba

Enterprise

Entropiq

Sampi

Sinners

Oproti předchozímu splitu došlo také k pár úpravám v pravidlech, která byla částečně sjednocena mimo jiné také po společné diskuzi s organizátory Cool Ligy. Týmy mohou zapsat na soupisku dva náhradníky a dvakrát využít hostujícího hráče, který nefiguruje na soupisce jiného týmu Sazka eLEAGUE CS:GO.

V platnosti zůstává herní řád. V základní části se každou neděli od 23. srpna odehraje sedm kol ve formátu BO2 s tím, že zápas může skončit vítězstvím jednoho z týmů či remízou. Do play off postupuje šest nejlepších týmů, přičemž celky z první a druhé příčky mají výhodu přímého postupu do semifinále. Všechny zápasy budou streamované na kanále Twitch.tv/eleaguecz. Vybrané duely se navíc odehrají přímo v pražském studiu, takže se můžete těšit ještě na více emocí, rozhovorů a zajímavého obsahu.

Mění se také formát Sazka eLEAGUE Open, která odstartuje ve středu 26. srpna. Do finálové kvalifikace o postup do nejvyšší soutěže nyní nově postoupí vítězové z osmi kvalifikačních dnů, čímž dochází k zjednodušení pravidel a vyslyšení přání většiny týmů.

Ale zpátky do nejvyšší soutěže! Tady nás čekají napínavé bitvy, hned na úvod začnou Enterprise proti Brute, záhy se proti sobě postaví oba úspěšné týmy z baráže. Obhájci titulu Sinners změří síly s Entropiqem a první kolo zakončí eSuba proti Sampi. Start jako víno. Těšíme se!

PROGRAM 1. kola (neděle 23. 8.)

13:00 Enterprise - Brute

15:00 Dark Tigers - eEriness

17:00 Sinners - Entropiq

19:00 eSuba - Sampi

Kompletní los najdete zde »



PRIZEPOOL DRUHÉHO SPLITU

1. místo: 500.000,- Kč

2. místo: 100.000,- Kč

3. místo: 50.000,- Kč

4. místo: 25.000,- Kč

5. místo: 15.000,- Kč

6. místo: 10.000,- Kč