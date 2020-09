ROZHOVOR: Mám před sebou ještě dlouhou cestu, hlásí CS:GO komentátor Straty

Jaká byla první hra, kterou jsi hrál?

„Přesně první hru si nepamatuju, byly to ale nějaký onlinovky na Superhrách. To jsem byl ještě hodně malej, někdy ve školce, možná ještě před školkou. U něčeho jsem vydržel i delší dobu, dělal jsem si například vlastní business v kosmetickým salonu. Jako jeden z prvních mě oslovil taky Metin 2, kterej jsem hrál s bratrancem o víkendu.“

Jakou studuješ školu?

„Studuju osmileté gymnázium bez zaměření. Školu zatím zvládám bez větších problémů, takže mám i relativně dost času, otázka je, jak to bude vypadat teď po těch půlročních prázdninách (směje se).“

Jak se k věcem okolo gamingu staví tvoji rodiče?

„Tak jelikož můj táta je ajťák, tak mě dostal k věcem v tomhle prostředí, ale je vůči tomu taky dost skeptickej, abych u toho počítače netrávil až moc času, abych všechno vyvažoval. V moment, kdy mu třeba něco odmítnu kvůli tomu, že zrovna musím komentovat, tak už je trošku naštvanej na mě a začíná bejt dost protivnej. Ale obecně si myslím, že oba rodiče mě v tom podporujou a taťka se mnou byl na několika akcích například v Katowicích. Jsou rádi, že dělám taky něco jinýho, než jen to hraní a má to nějakou budoucnost.“

Co děláš rád ve volném čase?

„Ačkoliv nedělám aktivně žádnej sport, tak mám strašně rád pohyb. Já jsem ten člověk, kterej rád soutěží, ať už o nějakou medaili, nebo jen tak pro zábavu. Rád si zaběhám, zahraju fotbal, dělal jsem atletiku, dělal jsem šest let florbal. Rád trávím čas ve společnosti a hrozně mám rád hudbu. Uvažoval jsem, že bych začal se street dancem, ale nakonec to nevyšlo.“

2. kolo Sazka eLEAGUE CS:GO • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Co děláš okolo esportu a her kromě komentování?

„Okolo her jsem ze začátku nedělal vůbec nic, jen jsem je hrál. Pak jsme měli tým, po který jsme vzali další tým a vznikla taková “amatérská organizace”. Cítil jsem, že hráč ze mě nebude a začal jsem Csko komentovat. Csko mě bavilo, ta komunita hráčů byla vždycky příjemná a chtěl jsem v ní zůstat. Zároveň tam byla možnost kariérního růstu a bavilo mě to. Dělám manažera Inside Games pro CS:GO tým a Valorant tým. Spíše se věnuji tvoření contentu, protože se momentálně profiluju víc jako komentátor, snažím se spíš jít tou cestou influencera, streamera a s příchodem Valorantu se dost věnuju i YouTube.“

Pamatuješ si své první komentování a vidíš nějaký posun?

„V komentování vidím obrovskej posun a zároveň obrovskej prostor pro zlepšení. Teď si nejsem úplně jistej, kdy jsem začínal, je to určitě přes rok. První možnost komentování něčeho většího mi dalo česko-slovenské ESL, kde jim vypadl jeden komentátor a zeptali se mě, jestli bych nechtěl zaskočit. Ale úplně první nějaké komentování bylo u ligy, kterou jsem sám hrál a když jsem vypadl v play off, tak jsem se rozhodl, že zbytek odkomentuju, abych si to vyzkoušel.“

A jak ti to šlo?

„Stalo se mi něco, co se děje snad každýmu komentátorovi. Zasekával jsem se, zapomněl jsem skloňování, mluvil jsem jak robot, kterej neumí vůbec česky. Jsem rád, že se mi to podařilo odstranit, ale jak říkám, pořád je určitě kam se posouvat a myslím si, že mám ještě dlouhou cestu před sebou.“

Mimo CS:GO a Valorant hraješ ještě nějaké hry?

„Trošku LoL, ale hraju ho špatně a neplánuju ho nějak dlouhodobě hrát. Žádný jiný hry nehraju. Já hraju hry, kde můžu někoho porazit, takže příběhovky mě vůbec neberou. Chci tomu dát nějakej čas a ukázat, že jsem lepší než někdo jinej.“