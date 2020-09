ROZHOVORY CS:GO: Chceme dojít do finále a dosáhnout co nejlepšího výsledku, říká The eLiVe

Sebastian „beastik“ Daňo (Sinners) po výhře nad Dark Tigers



O výkonu:

„Tak na Overpassu jsme měli T stranu v pohodě, tam jsme vyhráli 8:7. Některá kola jsme tam prohráli zbytečně. Ale nevím, co děláme na CT, ale na Overpassu všechny za CT drtíme, nechápu to, ale funguje to. Na Trainu nám vyšlo všechno, tam měli spíš i kluci z Dark Tigers smůlu.“

O Trainu:

„Občas Train hrajeme, moc ne. To je taková mapa, když už jde do tuhého, ale moc ji nehrajeme.“

O vetu:

„Inferno jsme banovali, protože by ho proti nám 100% picknuli, protože je to jediná mapa, kterou hrajeme na CZ/SK close. Pak jsme si řekli, že zabanujeme Dust 2 a necháme Train open a uvidíme, jestli to kluci zkusí. Nevím, jestli ho DTG hrajou, nebo proč ho pickli, ale myslím si, že pro ně byl lepší Nuke.“

Dávid „xperrience“ Červenec (Enterprise) po remíze se Sampi



O výkonu:

„Měli jsme na první mapě nervy, že jsme prohrávali, nedokázali jsme se chytit za teroristy, Sampi hráli dobře, měli dobrou stranu a my jsme nedokázali najít slabinu. I když jsme dali open, oni to hned refraggnuli. Podobně na tom byli i Sampi na Miragi, kde se zase vedlo nám.“

O vetu:

„Dust je podle nás dost random a nechceme to brát jako safe pick. Je to mapa, kterou vezmeme proti týmu, který na ní není tak dobrý. Myslím si, že zrovna Sampi jsou na Dustu dobrý tým, protože mají dobrý aim, tak jsme radši vzali Mirage, protože podle nás není tak náhodná.“

O výsledku:

„S remízou jsme spokojení, kdybychom prohráli, bylo by to horší.“ (směje se)

O změně od začátku splitu:

„IGL je momentálně System, změnili jsme pár věcí a on má víceméně hlavní slovo.“

Matěj „stinx“ Štorek (eEriness.MARVO) po remíze s Entropiq

O hostujícím hráči (noobiq):

„S Víťou se známe všichni z předchozích zápasu a kromě toho, že jsme neměli cally od Replaye, tak to nebyl problém.“

O Miragi:

„T strana na té Mirage byla od Entropiq taková nemastná, neslaná. Nijak nás tam neohrožovali, podle mě ta T strana byla celá špatně, jinak celou tu dobu měli navrch, v každé půlce na každé mapě, kromě právě té poslední.“

O absenci IGL:

„V zápasech s Replayem calluju kromě něj hlavně já a občas Desty, teď jsme si to rozhodili tak 50/50, trošku více já. Nemyslím si, že to byl problém, protože jsme se drželi toho, co jsme hrávali předtím, ale určitě nám chyběly ty cally na konci kola, které má Replay hodně dobré. Něco tam chybělo, ale noobiq to nahradil svým fire powerem.“

O zbytku základní části:

„Musíme porazit Brute, což s jejich zvedající se formou po té změně nebude lehké a musíme urvat ještě nějaký bod, čemuž upřímně nevěřím, ale minimálně musíme začít dobře s Brute.“

Erik „The eLiVe“ Sith (eSuba) po výhře nad Brute

O Brute:

„Oni nemění styl hraní, hrají stále ten svůj pomalý styl, takže my jsme mohli dát na začátku kol za CT dát nějakou agresi, věděli jsme, kde jsou, že tam něco vyhází a většinou jsme to přečetli.“

O výkonu Leviho a blogg1se:

„Nečekal jsem nic jiného, takže v pohodě. Levi je godík a blogg1s když má den, a i když nemá den, tak s tím AWP trefuje.“

O zbytku splitu:

„Chceme se dostat do play off, dostat se do finále a předvést co nejlepší výkon.“