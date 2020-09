Čtyři týmy již mají postup do play off Sazka eLEAGUE Open zajištěný. DYNAMOO, Defeaters, Globo Gym a woOps vyhráli jednotlivé kvalifikace a v play off se utkají o dvě místa v baráži Sazka eLEAGUE. Přidejte se k nim dnes od 17:00!