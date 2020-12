Přidá se ke Stykovi jeho bývalý finský spoluhráč z mousesports?

Finská hvězda, která v posledním období přešla v ENCE do role IGL, by mohla v mezinárodním celku nahradit Němce Kevina „kRYSTAL“ Amenda. Německý in-game leader byl benchnut ze základní sestavy 15. listopadu, organizace založená Markusem „pronax“ Wallstenem za něj stále nenalezla dlouhodou náhradu.

Na DreamHack Masters Winter 2020: Europe a BLAST Premier: Fall 2020 Showdown se GODSENT s Lukou „emi“ Vukovićem na deváté a třetí příčce, když v obou případech ztroskotali na mousesports.

Miikka „suNny“ Kemppi by se stal po Jessem „zehN“ Linjalou druhým Finem reprezentujícím GODSENT. Tým by se s novou posilou chtěl dostat zpět do nejlepší patnáctky světového CS:GO. Otázkou je, zda by byl Sunny přímou náhradou za Němce v roli IGL, nebo se přesune zpět na preferovanou pozici riflera.

Možná sestava Godsent:

Jesse „zehN“ Linjala

Miikka„ suNny“ Kemppi

Martin „STYKO“ Styk

Pavle „maden“ Bošković

Asger „farlig“Jensen