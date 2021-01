Příští CS:GO Major hostí Švédsko, na vítěze čekají dva miliony dolarů

Akce by se měla konat od 23. října do 7. listopadu letošního roku. Play Off zápasy začínající 4. listopadem se doufejme odehrají v Ericsson aréně před živým publikem. Major se vrací na místo, kde v listopadu roku 2013 zažil premiéru.

Není náhoda, že se akce opět přesouvá do Ericsson Globe areny, ta je totiž schopna naplnit kapacitu až na 16 tisíc diváků. Kromě Major turnajů se zde konal například DreamHack 2014 nebo Masters Stockholm 2018. Stadion měl přivítat i největší událost Doty 2, The International 2020, ta byla ale vzhledem k pandemické situaci zrušena.

PGL Major Stockholm by byl první velkou událostí kompletně streamovanou v 4K rozlišení. Pořadatelé si pro fanoušky ale chystají i další technické vymoženosti, jejichž detaily odhalí v následujících měsících.

Akce je nicméně zcela závislá na vývoji koronavirové situace. V případě, že nebude zaručena maximální bezpečnost všech zúčastněných, dojde ke značným organizačním změnám. Nezbývá než doufat, že se celá akce odehraje podle původního plánu.

Zde je kratší ochutnávka toho, co se může na takovém PGL Majoru přihodit.