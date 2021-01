North, forZe či HellRaisers. Kdo bude spolu se Sinners součástí EDC 2?

Do náročného kalendáře Sinners se po úspěšné kvalifikaci přidal turnaj European Development Championship Season 2. V soutěži organizované Eden Esports a Fantasyexpo se 16 celků utká o celkový prizepool 650 000 Kč.

V cestě za postupem Sinners porazili v BO3 sériích GROND, Lyngby Vikings a Lilmix. Spolu s Čechy se na EDC 2 kvalifikovali ex-ETHEREAL, 33. tým světového žebříčku.

Celky se po čtyřech rozdělí do GSL skupin. Základní část turnaje se odehraje mezi 5.-13. únorem, play off je naplánováno od pondělí 22. do čtvrtka 25. února. Složení skupin bude oznámeno v blízké budoucnosti.

Seznam týmů v European Development Championship:

sAw (#21)

forZe (#22)

North (#25)

Nemiga (#26)

Sprout (#28)

Movistar Riders (#31)

Sinners (#32)

ex-ETHEREAL (#33)

HellRaisers (#34)

K23 (#36)

Sangal (#47)

Budapest Five (#53)

Izako Boars (#62)

SKADE (#64)

Young Ninjas (#100)

TPT (-)