Pokuta 20 tisíc korun za jedno z největších dramat korejského League of Legends

Jde o jeden z nejsmutnějších příběhů v historii profesionálního League of Legends. Griffin měli všechno. Potenciál, skvělý příběh a fanbase, kterou se mohlo chlubit jen několik korejských celků. Celý svět čekal na to, co Griffin předvedou na největším turnaji světa.

Jenže dva týdny před začátkem soutěže přišla šokující zpráva. Kim „cvMax“ Dae-ho u týmu končí. Kouč, který měl obrovský podíl na tom, kam se korejská skvadra za dva roky posunula, byl pryč.

Chvilí se nic nedělo, byl klid, Griffin zvítězili ve své skupině, kde přehráli i silné G2 Esports. Bývalý trenér jim mezitím fandil z pohodlí domova, neskrýval svou náklonost. Jenže pak šlo vše od desíti pěti.

Sword vs. cvMax, sága se zdá být u konce • Foto Inven

Toplaner Choi „Sword“ Sung-won a ADC Park „Viper“ Do-hyeon opakovaně ve svých rozhovorech mířili vzkazy na svého ex-kouče a prosili jej, aby přestal lhát o dění v týmu.

Ten si nenechal podobné výlevy líbit. Dal jasně najevo, že z týmu neodešel dobrovolně, nýbrž byl vyhozen, za což podle jeho slov mohl především Sword. Tím začala smršť obvinění z obou stran, ze kterých vyšel nejhůř právě ex-trenér Griffin cvMax.

Ten podle tvrzení již zmíněného toplanera svým hráčům hrubě nadával a fyzicky je napadal. Něco, co v Koreji není nic neobvyklého. Nejzvláštnější na celém incidentu je to, že žádný z ostatních hráčů toto chování nepoznal a neviděl ani fyzické napadání mířené na Sworda. I přesto byl korejský kouč v prosinci zabanován na pět měsíců a nyní mu byla udělena pokuta ve výši 20 tisíc korun. Otázkou je, zda oprávněně...