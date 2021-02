PREVIEW: Souboj východních sil. Finále IEM Katowice přinese velkou show

Těžko se tomu věří. Virtus.Pro a Gambit ve finále jednoho z největších turnajů CS:GO? Dostali jsme se zpět do roku 2017? Ne, to se jen návratila východní šlechta, která z trůnu svrhla evropské krále.

To, že se CIS celkům daří, nebylo před polským turnajem žádným tajemstvím. Virtus.Pro ovládli cs_summit 7, Gambit byli druzí na Snow Sweet Snow a v Play-In Stage neklopýtnuli. Podobně na tom byli Spirit, kteří taktéž prošli Play-In bez porážky a na konci ledna si podmanili DreamHack Open January, kde ve finále přehráli FunPlus Phoenix.

Jenže představení na IEM Katowice bylo daleko za očekávaním. S formou VP se tak nějak počítalo, jenže Team Spirit a Gambit, před turnajem šestnáctý a devatenáctý celek světového žebříčku HLTV.org, v semifinále čekal málokdo. A pokud jste si snad správně vsadili na složení finále, tak už pravděpodobně hledáte, kde zakoupit nejnovější Ferrari. Nebo snad Lamborghini? To už necháme na vás.

Jedno je jisté. Region CIS ovládl letošní IEM Katowice. O korunu se porvou dva týmy, které zdobí především úžasné individuální výkony. Celému turnaji vládne Mareks „YEKINDAR“ Gaļinskis (1.33), na třetím místě je Dmitry „sh1ro“ Sokolov (1.30) a čtvrtou příčku si vysloužil Dzhami „Jame“ Ali (1.25). A týmové hodnocení? První jsou Gambit (1.13), druzí Virtus.Pro (1.13).

Co se týče map, tak se nemusíme obávat, že bychom se podívali na Nuke. Oba týmy měly v prozatimním průběhu play off jeden jasný permaban, kterým byla právě mapa Nuke. Druhým banem by mohl být Train, kde si oby celky v posledních zápasech připsaly nepříznivé výsledky.

Vybrat favorita finálové BO5 je nesmírně těžké. Mírnou výhodu by mohli mít Virtus.Pro, kteří již v minulosti nabrali zkušenosti z velkých zápasů. Ještě v dresu AVANGAR se dostali borci do finále Majoru a Flashpoint 2, Gambit jsou velkými finálovými zápasy na největších turnajích nepolíbeni. Kromě faktoru zkušeností jsou týmy až neuvěřitelně vyrovnané. Budou rozhodovat maličkosti a dost možná se dočkáme všech pěti map. Bude to velká show.

Kdo: Gambit - Virtus.Pro

Kurzy: 1,95 - 1,75

Kdy: 28.2. 15:00

Kde: Online

Stream: twitch.tv/esl_csgo

Formát: BO5

Tip Sazka eLEAGUE: Virtus.Pro 3:2