Top 8 volných hráčů CS:GO: GuardiaN, suNny i brazilská legenda

Ladislav „GuardiaN“ Kovács

„Jsem ready dostat se zpět na nejvyšší level a největší světové eventy.“ Tak zněla slova slovenské sniperské legendy, která se po nepovedeném angažmá v Natus Vincere stala 12. února volným hráčem. Dlouho se Ladislav „GuardiaN“ Kovács neukázal na mezinárodní Counter-Strike scéně a přichází čas ukázat, že 29letý hráč má ještě spoustu co nabídnout.

Miikka „suNny“ Kemppi

Dlouho se spekulovalo o společném týmu finského střelce s Robinem „flusha“ Rönnquistem a Timothym „autimatic“ Taem. Jenže projekt se rozpadl, Autimatic odešel na Valorant. Spojení Švéda s Finem je stále ve hře, organizace se ale pořád nenašla. Sunny je momentálně stand-in v týmu FunPlus Phoenix, uvidí se, zda s celkem zůstane i do budoucna.

Fernando „fer“ Alvarenga

Dlouhých pět let byla brazilská hvězda součástí největších a nejúspěšnějších jihoamerických týmu. Luminosity Gaming, SK Gaming, MIBR. To jsou legendární organizace, které se během angažmá Fernanda „fer“ Alvarengy držely u vrcholu. Jenže rok 2020 byl pro MIBR bodem zlomu, tým se rozpadl a Fer stále hledá nový domov.

Fer patřil mezi nejlepší hráče světa • Foto ESL

Fabien „kioShiMa“ Fiey

Jeden z mála francouzských střelců, který je platný v mezinárodních celcích. Fabien „kioShiMa“ Fiey se v minulosti ukázal v týmech jako FaZe Clan či Cloud9, především první zmíněné angažmá přineslo porci světlých okamžiků. Po konci v Heretics je Kioshima volným hráčem a čeká. Dostane se do jednoho z francouzských týmů, nebo půjde opět mezinárodní cestou?

Kioshima v dresu G2 • Foto ESL

Özgür „woxic“ Eker

Když mu to pálí, umí turecký sniper velké věci. Özgür „woxic“ Eker měl být jednou z hvězd velkého projektu Cloud9, který však předčasně teprve po čtyřech měsících opustil. Často se spekuluje o chování tureckého playera. Je dobrým spoluhráčem? Odpověď neznáme, jedno je však jisté. Talentu má Woxic na rozdávání a byla by velká škoda, kdyby zůstal nevyužitý.

Woxic se dlouho v Cloud9 neohřál • Foto Cloud9

Owen „oBo“ Schlatter

Pokud mluvíme o talentovaných mladících, jméno Owena „oBo“ Schlattera nesmí chybět. 17letý střelec naposledy reprezentoval Complexity. Bohužel, koronavirová situace byla pro mladíka velice náročná a během dlouhého výletu byl nešťastný. Rozhodl se tým opustit, podle svých slov je však opět ready hrát na nejvyšším levelu.

Mathias „MSL“ Lauridsen

26letý Dán bezpochyby patří mezi nejuznávanější in-game leadery Counter-Strike: Global Offensive. Co se týče individuálních statistik, tam nepatří Mathias „MSL“ Lauridsen mezi elitu, lídr je to však parádní. V listopadu 2020 byl posazen na lavičku, v únoru se stal po konci North v CS:GO volnným hráčem. Najde si nové angažmá?

MSL patřil mezi největší osobnosti v historii North • Foto DreamHack

Michał „MICHU“ Müller

Nejde to do hlavy. Jak je možné, že se takový hráč jako Michał „MICHU“ Müller nikdy nedostal do opravdového Tier 1 týmu? Ve Virtus.pro se dlouhodobě nedařilo, vzít na začátku roku nabídku z Envy se již v té době zdálo být jako špatný nápad. Ale věříme, že pokud dostane opravdovou šanci, může to v Counter-Striku dotáhnout daleko.