Sinners proti Frozenovi či Fnatic? Kdo další byl pozván do play off Snow Sweet Snow?

Evil Geniuses po výhře na ESL One New York • ESL

Tak tohle by byla velká paráda! Organizátor Snow Sweet Snow turnaje, jeho součástí jsou mimojiné čeští Sinners, odhalil přímé pozvánky čtyř týmů do play off. A jména to rozhodně nejsou k zahození - mousesports, Fnatic, Evil Geniuses a HAVU. Ve hře je tak souboj Davida „frozen“ Čerňanského s nejlepším tuzemským celkem Sinners.

Jediná výhra dělí libereckou organizaci Sinners od postupu do play off Snow Sweet Snow 3. Na turnaji o 1,5 milionu korun si zatím poradili s Anonymus a Galaxy Racer, jedinou prohru utržli v duelu proti Tricked. Pro play off potřebují celky tři vítězství, hned čtvrteční mač, který bude podobně jako všechny ostatní zápasy českého týmu odvysílán na kanále twitch.tv/eleaguecz, by tak pro Sinners mohl znamenat nejlepší dvanáctku.

V RO12 se utká osmička nejlepších ze Swiss Stage Snow Sweet Snow 3, čtyři pozvané celky se ukážou až ve čtvrtfinále. Je jisté, že pokud se Sinners probojují až do top 8, čeká je největší zápas od příchodu Tomáše „oskar“ Šťastného (nepočítaje showmatch s G2).

Všechny pozvané týmy se totiž vyhřívají v nejlepší dvacítce světového žebříčku HLTV, nejzajímavější by byl pro oko česko-slovenského diváka souboj Sinners s mousesports v čele s hvězdným Davidem „frozen“ Čerňanským. Bitva s legendárními Švédy z Fnatic by také nebyl k zahození. A co teprve výzva v podobě Evil Geniuses, druhého nejlepšího týmu Severní Ameriky?

Zda se Sinners podaří postoupit do play off, odhalí nejbližší dny, více informací o turnaji Snow Sweet Snow 3 a dalších zápasech Sinners najdete na Facebooku Sazka eLEAGUE.