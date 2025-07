Pukač o boji s Kinclem: Tenhle k*kot proti mně stále něco má. Ať se vyjádří jako chlap

Robert Pukač pokračuje zatím v nejúspěšnější kapitole své sportovní dráhy a po triumfu nad tváří německého MMA, Christianem Eckerlinem, míří na elitního Čecha. Na turnaji v Hamburku „Bratislavský princ“ exceloval knockoutem a další chce zasadit Patriku Kinclovi, s nímž před deseti lety utrpěl prohru na body.

Teprve v sobotu jste vybojoval největší výhru kariéry a v pondělí už jste zase makal v tělocvičně. To si nedopřejete oddych?

„Trénování mě baví. Samozřejmě nejedu úplně naplno, ale po zápase se cítím úplně v pohodě. Neodnesl jsem si žádné zranění, takže se hned vracím do procesu. Trenérsky se nás nově ujal František Fodor, dělá nám brilantní tréninky, úplně šité na míru. Hodně mě to baví, až ani nemám pocit, že bych pracoval. Zas se cítím jako malé děcko, které se pokaždé těšilo do tělocvičny.“

Po předchozí výhře nad Davidem Kozmou jste radostí obíhal klec dokola, v sobotu jste byl ale naprosto klidný. V čem nastal rozdíl?

„Chci být klidnější. Ani nevím, proč jsem se tak radoval po Kozmovi, vždyť jsem přesně takový výsledek předpokládal. Zřejmě byla silná emoce, kterou bylo potřeba vypustit. Taky u zápasu s Eckerlinem jsem si představoval právě takový finiš. Chtěl jsem ale zůstat klidný a vzdát tak respekt i soupeři, protože je super chlap.“

Knockoutem jste zároveň umlčel celou patnáctitisícovou arénu, která svorně stála na soupeřově straně.

„Je to svým způsobem haluz. (usmívá se) Lidi říkali, že mě ta atmosféra sežere, ale já fanoušky vůbec neřeším. Věděl jsem, že na mě budou bučet, ale nezajímalo mě to. Stejně tak mě nezajímalo, když jsem je umlčel. Jsou to jejich emoce, mě se netýkají. Pro tohle to nedělám.“

Hned po vyhlášení verdiktu jste se chopil mikrofonu a vyzval Patrika Kincla. Kdy se zrodil tento nápad?

„Před zápasem jsem si říkal, že když to vyjde, Patrik by mohl jít na řadu jako další. Říkal, že přemýšlí o přestupu do velterové váhy, což mi přijde vhod. Měl jsem to v hlavě ale delší dobu. Když jsem vyzýval Kozmu, on hodně sdílel jeho příspěvky na sociálních sítích. Dával tam mrznoucí emoji, říkal, jak chladně mi Kozma odpověděl a jak na něj nemám. Nelíbilo se mi to. Uvědomil jsem si, že tenhle k*kot proti mně něco stále má a nebere mě vážně. Teď se to obrátilo. Dostal se do pozice, kde si nemůže moc vybírat.“

Věřím, že je to zápas o odkaz

Jeho poslední dva prohrané souboje jste jistě sledoval. Sám Kincl mluvil o zatažené ruční brzdě. Jak si jeho výkony vysvětlujete vy?

„Podle mě už se mu prostě nechce. Nevyvíjí se. MMA ho sežralo. Není v něm ten oheň.“

Může v něm právě rivalita s vámi zase oheň rozdmýchat?

„Ne, už je to pryč navždy.“

A co tento zápas znamená pro vás? Je pro vás důležitý i faktor odvety? Bojovali jste spolu před deseti lety.

„Ano, jde mi o odvetu a taky věřím, že je to zápas o odkaz. Jako bojovníka ho totiž hodně respektuji, dokázal velké věci. Hlavně si myslím, že je to duel, který by česko-slovenskou scénu velmi zajímal. Podle mě je to větší zápas než ten s Davidem Kozmou.“

Na Instagramu jste na Kincla vyjel, že než aby vám odpověděl, nechá si vyjádření na svůj placený kanál. V čem vás to tolik štve?

„Protože ten kanál odebírá osmdesát lidí. (směje se) Proč se nevyjádří veřejně? Chápete to? On chce radši vydělávat na vyjádření, než aby odpověděl veřejně jako chlap, bojovník. Koho vůbec zajímá ten jeho kanál? Nicméně myslím, že mou výzvu přijme.“

Nabízel jste, že se s ním utkáte ve velterové, střední nebo nějaké domluvené váze. Co je podle vás nejpravděpodobnější?

„Ta domluvená, protože pokud se má zápas uskutečnit už na turnaji v Bratislavě (4. října), nestihl by zhubnout. Přestup ze střední váhy není jednoduchý, on není malý chlap. Mně by to vyhovovalo taky. Byl by to můj pátý zápas za dvanáct měsíců, což je hrozně moc. Nechce se mi znovu shazovat až na limit sedmdesáti sedmi kil. Tělo proti tomu začalo protestovat, proto potřebuju delší oddych.“