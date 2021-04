Pechyn: Když se správně naladíme, potrápíme i Sinners. Bery bude sniperem

Jsi poslední z původní sestavy Sampi, jak vzpomínáš na své začátky v organizaci?

„Začátky byly super. Full-time poprvé v organizaci, ve které je super management a ještě s hráči, se kterými jste toho dost zažili, je fajn. Jen je škoda, že nám to prostě nesedlo a nehráli jsme si náš styl hry. Ty ligy nemusely vypadat tak, jak vypadaly.“

Fanoušky zaskočil odchod Dev7la, můžeš nám jeho odchod a příchod beryho trošku blíže popsat?

„Dev7l měl nějaké osobní problémy, kvůli nimž se nemohl koncentrovat plně na CSko. Co se týče beryho, tak on už v předešlé sestavě chtěl hrát AWP a navíc tu nebylo dalších AWP hráčů, tak jsme si řekli, že ho zkusíme.“

V obou posledních splitech jste začali dobře v základní části, v play off to ale nevyšlo. Kde vidíš hlavní příčinu těchto problémů? Je to něco, na čem nyní pracujete?

„V minulých play-off byl největším kámenem úrazu overthinking. Z toho jsme se snad poučili a budeme hrát naši hru nehledě na soupeře.“

S queztonem přichází i hodně zkušeností, cítíš to během zápasů a tréninků?

„Rozhodně. On je ten typ člověka, kterýho chcete mít při vypjatých zápasech, když je chaos nebo se až příliš přemýšlí, aby tu atmosféru uklidnil. Je to prostě Rišo a má toho za sebou víc než my všichni dohromady, takže přispívá týmu velkým dílem.“

Jak jste si v týmu rozdělili role?

„Nijak zvláště nemáme rozdělené role. Samozřejmě IGL dělá Kinzo, AWP hraje bery a zbytek podle toho, co se uděje v daném kole.“

V roce 2020 jsi patřil mezi nejlepší hráče celé ligy, vnímáš sám sebe jako „star playera“?

„Bejvávalo. Teď mám úplně jiné pozičky/role, než jsem měl předtím, kdy se vlastně hrálo okolo mě. Ještě jsem si na to úplně nezvyk a občas se hledám v tý hře, protože to jsou dost pasivní pozice, ale to přijde časem.“

Spolu s několika dalšími týmy patříte mezi největší favority, kde vidíš největší sílu Sampi?

„Největší sílu našeho týmu vidím v individualitách. Když se dokážeme naladit na stejnou vlnu, tak se i Sinners s námi budou trápit.“

Těšíš se na nějaký specifický match?

„Nejvíce se těším na zápasy proti Entropiq a eSubě. Na eSubu z toho důvodu, že tam mám kamarády a na Entropiq, protože to je přece ta naše dvojka na scéně.“

Vidíš nějaký tým, který by mohl překvapit?

„Sampi.“

Kdybys měl natipovat top 3, kdo by v ní byl?

„Sinners, Entropiq, Sampi.“