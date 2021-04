Tipy 3. kola Dota 2: eSuba si připíše dvě výhry, Young jednu

Young - GO GAME Dogs (14:00)

Tip na vítěze: Young

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Třetí kolo Sazka eLEAGUE otevře utkání mezi Young a GO GAME Dogs. Dogs jsou jedním ze dvou týmů, kterým se zatím v jarním splitu nepodařilo vyhrát a určitě si budou chtít první vítězství připsat. Proti Young ale nebudou mít zrovna lehkou úlohu.

eSuba - Young (15:15)

Tip na vítěze: eSuba

Esuba patří mezi největší favority soutěže a podzimní split dokonce ovládla. Mistr je tak horkým favoritem i proti mladému výběru talentovaných hráčů a neměla by se nechat zaskočit.

GO GAME Dogs - Lidovej Gaming (16:30)

Tip na vítěze: Lidovej Gaming

Tohle by měl být jeden z nejvyrovnanějších zápasů večera a fanoušci by tak mohli vidět napínavou bitvu. Vybojuje GO GAME Dogs první výhru v jarním splitu, nebo se štěstí přikloní na stranu Lidového Gamingu? O něco větší šanci by měl mít druhý jmenovaný.

Lidovej Gaming - eSuba (17:45)

Tip na vítěze: eSuba

V tomto utkání je favorit jasný. Ač i na podzim uměl Lidovej Gaming soupeře překvapit, zkušenou eSubu by zaskočit neměl. Mistr podzimního splitu soka s největší pravděpodobností nepodcení a zápas si pohlídá.

