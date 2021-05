Souboj nekonzistentních týmů. Věřím ve výhru, bude to ale těžké, říká Adejis

Ty jsi jako jeden z mála česko-slovenských hráčů šel brzy do Evropy. Myslíš, že to může být cesta pro víc střelců, jít za hranice? Bylo to dobré angažmá?

„Určitě, bylo to super. V evropském týmu to člověku otevře oči. Naučí se spoustu věcí a dokáže rozlišovat styly hry. Hrál jsem se Švédy, Finy, Angličany... Každá ta scéna má jiný styl, jiné návyky. A když hraješ s lidmi z jiných scén, můžeš se toho spoustu naučit.“

Je toto jeden z důvodů, proč jsi přešel na pozici IGL?

„Ano, to k tomu určitě napomohlo, ale i předtím, než jsem v byl v evropských týmech, tak mě vždycky bavila taktická stránka hry a táhlo mě to k tomu, abych byl IGL.“

Je pro tebe právě zmíněná rozmanitost největším rozdílem mezi českou a evropskou scénou?

„Je to výrazný rozdíl, neřekl bych ale největší. Je spíš poznat ten rozdíl ve zkušenostech. Většina evropských hráčů je z větších scén, než je ta česko-slovenská. Takže bych řekl, že mají lepší návyky, lepší procesy v týmu a přípravu. Tam naopak vidím největší slabinu česko-slovenské scény.“

Vraťme se ještě k druhému kolu Sazka eLEAGUE, kdy jste hráli proti Cryptově. Dost ti to střílelo, je to jedna z tvých předností, že i jako IGL umíš potahat?

„Asi ano, výhoda to je, ale nemůžu říct, že to je nějak stabilní. Podle mě dokáže IGL fragovat velice dobře, pokud se v týmu cítí dobře a jeho tým už očekává, jak chce hrát, tím pádem se nemusí soustředit na opravování každé chyby. Jsem rád, že se mi podařil dobrý zápas, ale jen čas ukáže, jestli dokážu být konzistentní.“

V sérii proti Cryptově jsi měl nejvíce entry fragů. Je to náhoda?

„Není to náhoda. Inspiroval jsem se zahraničními IGL, upřímně se i v té roli cítím nejlépe, je velice náročná a člověk musí být schopný vytvořit hodně prostoru pro tým. Pro entry fraggera podle mě není tak důležité dát kill, jako otevřít prostor pro hráče s insane aimem, kterými jsou u nás Matys, Kwertzz nebo Crazyy.“

Tudíž jsi hlavním entry fraggerem u Brute?

„To bych úplně neřekl, spíš bych se identifikoval jako support, popřípadě tedy někdy i entry. Snažím se ty role rozdělovat nějak hybridně, protože když má někdo hodně utility nebo lepší zbraň, tak nepůjde první a nebude vytvářet ten prostor. Nejdřív pomůže utility hráčům vpředu a následně to s tou lepší zbraní vyhraje.“

Už jsi zmiňoval skvělé aimery ve vašem týmu. Je to největší síla Brute?

„Momentálně ano. Do budoucnosti bych ale chtěl ten tým stavět víc na týmové a taktické rovině, ale to si vyžaduje chuť od hráčů, hodně investovaného času a ten core týmu, aby spolu vydržel, aby se to stihlo natrénovat. Doufám, že se tam jednou dostaneme a budeme vnímaní spíš jako taktický tým.“

V dalším kole vás čekají Sampi. Kam bys je momentálně zařadil?

„Jsou teď velice nekonzistentní. Moc netrénují, nemají čas kvůli turnajům. A to je vždcky špatné. Ale pořád je řadím okolo čtvrté příčky. Doufám, že se nám je podaří porazit, bude to ale těžké.“

Může jít o zápas, který by nakonec mohl rozhodovat o postupu a nepostupu do play off?

„Určitě ano. Oni mají na své straně zkušenosti, my máme tu dravost a máme momentálně i víc nahráno. Budeme víc rozehratí, máme nasledovaná dema a týmově máme odpracovaný poslední půl rok. Přijde mi, že většina hráčů od nich naopak makala nejvíc rok dva dozadu. Nevím, jestli se stihli přizpůsobit metě a nejspíš budou spíš čerpat ze zkušeností.“

Kwertzz v našem rozhovoru říkal, že cílem je top 2. Je to v budoucnu možné, poté, co se více sehrajete?

„Určitě je, otázkou je, jak moc je to reálné. Momentálně si myslím, že na česko-slovenské scéně může porazit každý každého, dokonce i Sinners, jak jsme mohli vidět od Enterprise. My jsme týden předtím zase porazili Enterprise. Může to dopadnout jakkoli, spíš je to o tom, jak se vyspíme a jaký budeme mít den. Teď trpíme tím, že jsme dost nekonzistentní, takže když nám sednou ty herní dny, můžeme skončit top 3.“