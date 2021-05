Příběh o tom, jak čínští kvalifikanti přehráli brazilské šampiony

Psal se rok 2016 a Malmö hostilo jeden z největších turnajů roku. Na DreamHack Masters se soutěžilo o 250 tisíc dolarů, ve Švédsku se setkala smetánka Counter-Striku. Mezi největší favority patřili také Luminosity Gaming. Obhájci Major trofeje se po prohře proti mousesports dostali až do rozhodujícího zápasu o postup. Soupeřem byli čínští TYLOO, jeden z outsiderů celé soutěže, který postoupili jen díky čínské kvalifikaci. Tak to musela být jednoznačná přestřelka. Nebo snad ne?

Luminosity Gaming a TYLOO se již v turnaji před velkým špílem o postup potkali. Hned v úvodním zápase DreamHack Masters Malmö si Brazilci smlsnuli na čínském soupeři 16:7, výsledek potvrdil očekávání.

TYLOO se následně vzepjali, po vzrušující bitvě přehráli Team Liquid 22:19 a vybojovali si místo v rozhodujícím mači skupiny A. Tam opět narazili na Brazilce. Měla to být zase jasná destrukce. Jenže přišel šok.

První mapou byla Cache. Luminosity se na nyní již staré verzi oblíbené mapy necítili tolik dobře, za celý rok 2016 ji hráli pouze šestnáctkrát, z čehož vyhráli přesně polovinu. Pokud někde měly být brazilské hvězdy zranitelné, byla to právě Cache.

Luminosity si během celé mapy udržovali mírný náskok, postupně se dostali až do pětibodového vedení. Za stavu 14:9 šel Fernando „fer“ Alvarenga do 1v2 clutche. V něm byl neúspěšný a po svižném fragu Haowen „somebody“ Xua padl a začala velká otočka.

Čínská pětice získávala kolo za kolem. Rázem bylo vyrovnáno. 14:14 a 1v1 clutch. Marcelo „coldzera“ David vs. Ke „captainMo“ Liu. Nejlepší hráč Counter-Striku té doby proti čínské legendě. Goliáš proti Davidovi. Vyhrál David.

TYLOO dotáhli Cache do úspěšného konce. 1:0.

Šlo se na Overpass, jednu z domácích map Brazilců. A bylo to poznat. 16:7, jasná záležitost. Rozhodnout mělo Inferno. Další z méně oblíbených map Luminosity. Jenže na padesátý tým světového žebříčku to přece muselo stačit.

Začátek Inferna byl v podání TYLOO excelentní. Číňané vtrhli na druhý tým světa, který jen sledoval, jak se asijská mašina dostává do vedení 8:2.

Brazilské legendy předvedli podobně výborný výkon jako na začátku zápasu. TYLOO jako by potřebovali být pod tlakem. Z deseti kol vyhráli jediné a Luminosity rázem vládli. Ovšem ne na dlouho, čínští bojovníci se nevzdávali.

Na LG byla vidět nervozita. Netrefené granáty, prohrané souboje, nepovedené rotace. To vše nakonec rozhodlo. TYLOO překvapili esportový svět, na Infernu vyhráli 16:12, celkově 2:1, a vyřadili jeden z nejlepších týmů CS:GO. Do dnešního dne jde o jedeno z největších překvapení historie Global-Offensive. Co na tom, že TYLOO ve čtvrtfinále prohráli. Asijský Counter-Strike konečně ukázal svou sílu.

Chceš napodobit TYLOO a prožít svůj esportový příběh? Registruj svůj tým do Sazka eLEAGUE Open v CS:GO a bojuj o postup do největší česko-slovenské ligy esportu!