TIPY 6. kola CS:GO: Sampi potvrdí třetí příčku, eEriness MARVO přijdou o šanci na postup

Míříme do finiše. Sazka eLEAGUE CS:GO má před sebou poslední dvě kola základní části. Obsazení play off se dost možná bude rozhodovat až v posledním zápase ligy, podobně jsou na tom celky bojující o přímý postup do semifinále. Šesté kolo nabízí hned několik parádních bitev.