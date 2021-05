POSTUPOVÁ MATEMATIKA CS:GO: Co zajistí týmům přímý postup do semifinále či play off?

Situace v Sazka eLEAGUE CS:GO je pořádně zamotaná. Jasno máme jen o prvním a posledním týmu, vše ostatní je otevřené. Jak si Entropiq, Enterprise či Sampi mohou zajistit semifinále? Kudy vede pro eSubu, Brute a Cryptovu cesta do play off?

Rozdíl vyhraných a prohraných kol před šestým kolem Sazka eLEAGUE

Sinners 195-96 +99 Entropiq 196-150 +46 Enterprise 175-137 +38 Sampi 155-138 +17 eSuba 162-176 -14 Brute 142-171 -29 Cryptova 114-180 -66 eEriness MARVO 107-198 -91

Entropiq postoupí přímo do semifinále, když...

- porazí Sampi a Enterprise neporazí Sinners

- porazí Sampi, Enterprise porazí Sinners a Entropiq budou mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol (Entropiq mají náskok 8 kol)

- porazí Sampi, Enterprise porazí Sinners, Entropiq a Enterprise budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a Entropiq vyhrají tiebreaker

- remizují se Sampi, Enterprise remizují se Sinners a Entropiq budou mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol

- remizují se Sampi, Enterprise remizují se Sinners, Entropiq a Enterprise budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a Entropiq vyhrají tiebreaker

- remizují se Sampi a Enterprise prohrají proti Sinners

Enterprise postoupí přímo do semifinále, když...

- porazí Sinners a Entropiq neporazí Sampi

- porazí Sinners, Entropiq porazí Sampi a Enterprise budou mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol (Enterprise ztrácí 8 kol)

- porazí Sinners, Entropiq porazí Sampi, Entropiq a Enterprise budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a Enterprise vyhrají tiebreaker

- remizují se Sinners, Entropiq remizují se Sampi a Enterprise budou mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol (Enterprise ztrácí 8 kol)

- remizují se Sinners, Entropiq remizují se Sampi, Entropiq a Enterprise budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a Enterprise vyhrají tiebreaker

Sampi postoupí přímo do semifinále, když...

- porazí Entropiq a Enterprise neporazí Sinners

Esuba postoupí do play off, když...

- porazí Cryptovu,

- remizuje s Cryptovou,

- prohraje s Cryptovou, Brute prohrají s eEriness MARVO a eSuba bude mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol (eSuba má náskok 15 kol),

- prohraje s Cryptovou, Brute prohrají s eEriness MARVO, eSuba a Brute budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a eSuba vyhraje tiebreaker.

Brute postoupí do play off, když...

- neprohrají s eEriness MARVO,

- prohrají s eEriness MARVO a eSuba neprohraje s Cryptovou,

- prohrají s eEriness MARVO, eSuba prohraje s Cryptovou a Brute budou mít vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol (Brute ztrácí 15 kol)

- prohrají s eEriness MARVO, eSuba prohraje s Cryptovou, eSuba a Brute budou mít stejný rozdíl vyhraných a prohraných kol a Brute vyhrají tiebreaker.

Cryptova postoupí do play off, když...

- porazí eSubu.

Co je jisté?

Sinners budou v semifinále a postoupí do play off Sazka eLEAGUE z prvního místa.

Entropiq Prague, Enterprise a Sampi se ukáží ve vyřazovacích bojích.

Eeriness MARVO skončí poslední.

Postupový klíč

- výsledek vzájemného zápasu

- vyšší počet vyhraných map

- vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol

- pakliže přetrvává nerozhodný stav mezi více jak 3 týmy, dojde na posouzení dle minitabulky vytvořené pouze ze zápasů týmů mezi kterými tento stav přetrvává

- rozhodující zápas, který se uskuteční podle pravidel a podmínek stanovených pořadatelem.

Jak se bude hrát play off?

Týmy na 1. a 2. místě tabulky po základní části jsou nasazeny do semifinále.

Týmy na 3. až 6. místě jsou nasazeny do zápasů čtvrtfinále dle následujícího klíče:

- první zápas: tým na 4. místě proti týmu na 5. místě

- druhý zápas: tým na 3. místě proti týmu na 6. místě

Do semifinále postoupí týmy následovně:

- vítěz prvního zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 1. místě v tabulce základní části

- vítěz druhého zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 2. místě v tabulce základní části