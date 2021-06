Entropiq Prague nejblíž postupu do semifinále, vyhne se eSuba baráži?

Před posledním kolem Sazka eLEAGUE CS:GO rozhodně není rozhodnuto. První a osmá příčka je obsazena, o zbytku se rozhodne v neděli 6. června. Ve hře o druhý spot v semifinále jsou tři celky, podobně vypadá situace ve spodku tabulky, kde se bojuje o postup do samotného play off.

Kdo urve semifinále?

Jeden flek v semifinále pro sebe uzmuli Sinners, o druhý se odehraje v sedmém kole Sazka eLEAGUE drsná bitva. V nejlepší pozici jsou momentálně Entropiq, mimo hru však nejsou ani Enterprise a Sampi.

Právě organizace Jakuba Jankta má jasný úkol - porazit zelenou armádu. Entropiq Prague mají v tabulce Sazka eLEAGUE náskok dvou bodů, výhra je tak pro Sampi jedinou cestou do top 2. K tomu musí doufat, že Enterprise neproazí Sinners.

Pro EP však nepůjde o vůbec jednoduchý úkol. Sinners v prozatimním průběhu prvních dvou sezón Sazka eLEAGUE neprohráli jedinou BOx sérii. Dvacet BO2, dvě BO3 a dvě BO5 - pouhé tři remízy a nula proher (47-3 na mapy).

Predikce sazkaeleague.cz: Entropiq postoupí přímo do semifinále

Cryptova a eSuba v přímé rvačce o play off

Brute a eSuba na šesti bodech, Cryptova se čtyřmi. Dva celky půjdou do play off, třetí se smát nebude, ba naopak, zahučí přímo do barážových bojů.

V nejvýhodnější výchozí pozici jsou Brute, kterým stačí bodovat proti posledním eEriness MARVO. Pro tým, který o body obral Entropiq Prague, jednoho z favoritů, by mělo jít o jednoduchý úkol.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Postupová matematika CS:GO: Co zajistí týmům přímý postup do semifinále či play off?

Pořádné drama nabídne zápas mezi eSubou a Cryptovou. Přímý souboj o play off. Esuba již v podobné situaci jednou byla, hned v prvním splitu musela v závěrečném kole bodovat, aby postoupila do vyřazovacích bojů. Tehdy v obrovsky vyrovnané sérii přehrála Enterprise, postoupila do play off a nakonec se probojovala až do finále. Podaří se „modré krvi“ podobný kousek i o rok později?

Poslední kolo Sazka eLEAGUE CS:GO můžeš sledovat v neděli 6. června od 13:00 na twitch.tv/eleaguecz.

Predikce sazkaeleague.cz: Cryptova zamíří do baráže