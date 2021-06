STATISTIKY CS:GO: Individuálně vládl oskar, nejvíce jsme viděli Inferno a Overpass

Spoustu překvapivých a zajímavých čísel ukazují statistiky prvního splitu druhé sezóny Sazka eELEAGUE. Mezi individuality v K/D byl sice podle očekávání nejlepší Oskar, co se však týče clutchů či HS%, tam vládli jiní. O nic méně zajímavé jsou statistiky map, kde je překvapující především pozice Overpassu či Mirage.

K/D

Žádné překvapení se nekonalo. Top 3 jasně ovládly hvězdy Sinners, ve své vlastní lize se pak nachází již zmiňovaný Tomáš „oskar“ Šťastný. Sniper české jedničky si připsal téměř dvakrát více killů než smrtí.

Hráč K/D oskar 1,91 NEOFRAG 1,46 SHOCK 1,42 capseN 1,23 forsyy 1,21

HS%

Milovníci Sazka Fantasy zbystřete! Dobrý Headshot Master může být tím rozhodujícím článkem vaší sestavy. Pokud mu to zrovna střílí, 200 bodů není ničím nereálným. Všech pět nejlepších HS ranařů se kvalifikovalo do play off a budou tak k mání i v dalším turnaji Sazka Fantasy.

Hráč HS% MATYS 73,58% LucasP 67,8% SHOCK 64,1% queztone 58,82% Crazyy 58,08%

Entry kills

Narozdíl od posledního splitu nejsou entry killy čistě v režii sniperů. Na samotném vrcholu se tyčí ve formě hrající Adam „NEOFRAG“ Zouhar, až po něm následují dva borci vládnoucí AWP. Dvojice ze Sinners se podílela na neskutečných 103 entry killech (třetí nejlepší je Sebastian „beastik“ Daňo se 35).

Hráč Entry NEOFRAG 53 Blogg1s 53 oskar 50 LucasP 49 Valencio 47

Clutch

Stojí jako poslední proti přesile. Mají pevné nervy, dokážou přečíst soupeře a přesnou muškou dokončí své dílo. Nejvíce clutchů si v základní části připsal Matěj „twist“ Petráš hrající za eSubu, hned dvojnásobné zastoupení v top 5 mají Brute a Cryptova.

Hráč Clutch twist 18 ADEJIS 14 Albraz 14 EYO 13 aza 12 Pechyn 12

Statistiky map

Zatímco ve světě patří Dust 2 mezi nejhranější mapy v profesionálních zápasech CS:GO, v Sazka eLEAGUE se týmy populární mapě vyhýbají obloukem. Jediný zápas na Dustu odehráli Entropiq Prague a Cryptova, borci v zeleném vyhráli 16:5.

Teroristům nejvíce nahrávalo Veritgo, v pistolkových kolech se jim vedlo nejvíce na Miragi. CT pak nevládli na žádné z map v aktivním map poolu, úvodní kola polovin jim vycházela na Overpassu.