Play off Sazka eLEAGUE Open rozhodne o dvou postupujících do baráže

Play off Sazka eLEAGUE Open se odehraje systémem double elimination. Úvodní kola se odehrají v BO1, finále lower bracketu a finále upper bracketu bude BO3.

Týmy v play off Sazka eLEAGUE Open:

Dark Tigers

HEROJIK

Dynamo Eclot

Glore Universe

1dayHeroes

ANDROMEDA

E-RIVALS

Jak se odehraje baráž Sazka eLEAGUE v CS:GO?

Zápas A: 1. tým Sazka eLEAGUE Open vs eEriness

Zápas B: 2. tým Sazka eLEAGUE Open vs Cryptova Tyto dva zápasy se odehrají offstream nejpozději v pondělí 14.6.

Středa 16.6.

Všechny zápasy ve středu 16. června můžete sledovat na twitch.tv/eleaguecz.

13:15 Zápas C: Vítěz A vs Vítěz B, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021

15:30 Zápas D: Poražený A vs Poražený B, poražený z tohoto zápasu vypadává z baráže

17:45 Zápas E: Poražený C vs Vítěz D, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021