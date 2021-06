ZEDKO před semifinále: Bootcamp beru pozitivně. Doslova

Spolu se svými parťáky se Jindřich „ZEDKO“ Chyba pokusí získat třetí titul Sazka eLEAGUE za sebou. Sinners se pomalu zotavují z nákazy koronavirem a doufají, že na play off už budou v plné polní. „Nehráli jsme tréninky, snažili jsme se to vyležet, ať jsme na play off připravený v plné parádě,“ popisuje 23letý střelec Sinners události posledních dní.

Jak se vyrovnáváte s koronavirem?

„Já osobně se s koronavirem vypořádávám více než dobře, čekal jsem horší průběh. Celkově všichni máme dobrý průběh, až teda na oskara, ten to má o dost vážnější než my.“

Dokázali jste i přes nákazu trénovat?

„Upřímně? Nehráli jsme tréninky, snažili jsme se to vyležet, ať jsme na play off připravený v plné parádě.“

Jsi spokojený s tím, jak probíhal váš bootcamp? Vidíš u vás posun?

„Bootcamp probíhal dost dobře, dávali jsme focus převážně CT stranám... Tomkeeejs přinesl mnoho nových setupů, které jsme se snažili přenést do naší hry. Takže bootcamp beru pozitivně. Doslova.“

Připravujete se nějak speciálně na play off Sazka eLEAGUE?

„Vzhledem k tomu, že poslední dny jsme vůbec netrénovali, tak půjdeme hlavně s naší hrou do play off, a budeme tak věřit naší hře.“

ZEDKO bude chtít získat třetí titul Sazka eLEAGUE v řadě • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Kde vidíš největší sílu Enterprise?

„Jsou individuálně silný, ale mají ve hře mouchy, které se budeme snažit využívat v náš prospěch.“

Chtěl by ses v případném finále utkat se svým bývalým spoluhráčem Queztonem? Myslíš si, že Sampi porazí Entropiq Prague?

„Bylo by to hezké se potkat s Queztonem. Sampi na to určitě mají porazit Entropiq, tak snad se jim to podaří.“

Jaký je tvůj úkol v týmu? Máš jasně danou roli?

„Snažím si zakládat na poctivé hře bez větších chyb. I když chybičky přijdou skoro v každém zápase. Roli nějak danou nemám, spíše to vyplyne ze situací, které se ve hře stanou.“

Kam by jsi sám sebe postavil v Sazka Fantasy?

„Těžká otázka, ale co jsme koukali, tak na ESEA minulou sezonu, jestli se nepletu, jsem měl nejvíce položených bomb. Takže asi bomb specialist.“ (směje se)

Sinners se na bootcampu připravovali na play off Sazka eLEAGUE • Foto Ondřej Horák/Sazka eLEAGUE

Jak se ti líbí pavouk na play off ESEA Premier? Láká tě případný zápas s BIG hned ve druhém kole?

„V play-off ESEA Premier si už nevybereme. Každý zápas bude kvalitní a ke každýmu zápasu musíme přistoupit zodpovědně. Jediný pozitivum, který tam vidím, je to, že nepostoupili do play-off sAw, proti kterým máme velikou smůlu.“

V posledních dnech nás zasáhla extrémní vedra, jak se ti hraje při takovém vedru?

„Nehratelné, ale musíme to přežít. Přeci jen, je to naše práce.“

Pomohla ti poctivá příprava u kamionů? Dojel jsi už do Polska?

„Do Polska už jsem dojel, tuším, že jsem to někde před cílem vyklopil, takže odběratel asi nebyl rád. Ale kamiony stranou, teď se bude hlavně střílet.“

Sinners nastoupí do play off Sazka eLEAGUE v sobotu 19. 6. od 13:15! Sleduj přímý přenos na twitch.tv/eleaguecz.