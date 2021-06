TOP 5 akcí grandfinále CS:GO: sniperům to střílelo, přidal se i NEOFRAG

Oskar dropuje knife pro chat

Sinners prohráli v jarním splitu Sazka eLEAGUE pouze jedinou mapu - Nuke proti Entropiq Prague ve finále. I prohru si ale borci užili naplno, za stavu 11:9 poslal Tomáš „oskar“ Šťastný k zemi nožem Filipa „AJTT“ Dolenského. Povedená akce 29letého snipera.

Capsen s 1v2 clutchem

Lukáš „capseN“ Koláčný se proti Sinners ukázal ve výborném světle. Ve statistice K/D se ve finálové BO5 umístil na druhém místě za Maxem „SHOCK“ Kvapilem. Na Miragi se blýsknul 1v2 clutchem.

AWP + SHOCK = čtyři parádní killy

Sám hraní s AWP netrénuje, když jej však vezme během zápasu do ruky, stojí to za to. Na Miragi se Max „SHOCK“ Kvapil s oblíbenou sniperkou rozehrál, za takové střely by se nestyděl ani oskar.

Luxusní flick v podání oskara

Další AWP. Tomáše „oskar“ Šťastného nezastavil ani koronavirus a především na Trainu svou hlavní zbraň uvedl do akce. Své umění názorně předvedl na Janu „HONES“ Urválkovi.

Rozhodující play Neofraga na Trainu

Entropiq Prague získali na konci Trainu dvoubodové vedení a fanoušci se začínali poohlížet po páté mapě. Jenže Adam „NEOFRAG“ Zouhar nechtěl o páté mapě nic slyšet a promyšleným playem zneškodnil dva soupeře.