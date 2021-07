Změny v eSubě. NIO a jaro odchází, nahradí je borec z akademie a hvězda Sampi

Nebylo to úspěšné jaro pro eSubu. V COOL Lize sice získali bronzové medaile, v Sazka eLEAGUE však vypadli hned v prvním kole play off a dělené páté místo bylo pro ambiciózní organizaci zklamáním. Do dalšího splitu půjde „modrá krev“ v pozměněné sestavě, IGL Peter „jaro“ Rauch a Dominik „NIO“ Maxian končí, z akademie přichází Lukáš „sAvana1“ Lintner a ze Sampi Martin „Pechyn“ Pechoušek.