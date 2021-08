Nejlepší kooperativní mapy v CS:GO: souboj s drakem i obsazená Mirage

Pro velkou porci hráčů Counter-Strike: Global Offensive jsou kooperativní mapy neprobádanou oblastí oblíbené střílečky. Až 10 kamarádů může spojit síly a plnit mise na jedné z komunitních map. Výběr je slušný, my jsme vybrali šest z nejlepších výtvorů známých i neznámých map makerů.

Headquarters

Tvůrce: Moffein

Počet hráčů: 1-5

Dostali jste se do sídla společnosti Charles and Steinberg Group. Úkol je jasný - dostat se do serverovny, zkopírovat data, vymazat důkazy a počkat na záchrannou helikoptéru.

Splnit misi můžete dvěma způsoby. Buď si zastřílíte proti policistům, nebo se opatrně vyhnete všem kamerám a projdete bez jediné kulky.

Mirage Story Mode

Tvůrce: Pyro

Počet hráčů: 1-2

Jednodušší příběh, ale o to zajímavější prostředí. Zřejmě nejlepší na Mirage Story Mode mapě je právě Mirage. V upravené verzi máte přístup do spousty nových oblastí. Haly, pokoje, obchody. Občas i procházka po střeše na midu.

Na MSM si neužijete tolik střelby, jde především o prozkoumání skrytých místností a přesné skoky.

Mirage Story Mode • Foto steamcommunity.com

Coop Mission Haunted

Tvůrce: CTX

Počet hráčů: 1-10

První mapa z trilogie od tvůrce CTX. Nejznámější autor kooperativních map přišel v únoru 2016 s coop_mission_haunted. Unikátní prostředí, prozkoušení skokanských schopností i hádanky. To vše lze najít na jednom z prvních výtvorů CTX.

Bez zbraní se do příběhu nevydávejte, kromě botů na vás bude čekat drak. Toho nožem nezneškodníte.

Coop Mission Rage

Tvůrce: CTX

Počet hráčů: 1-10

Pokračování série. Rage přináší delší a zajímavější příběh, více speciálních lokací a spoustu dalších zajímavostí. Nepřijdete o přestřelky ani zajímavé hádanky, občas se setkáte i s dialogy.

I v Rage čeká na konci příběhu final boss, místo draka se objeví Dark Invader.

Coop Mission Storm

Tvůrce: CTX

Počet hráčů: 1-9

Poslední mapa z trilogie. Coop Mission Storm je často považován za nejlepší kooperativní mapu v historii CS:GO. Parádní propracování, další vylepšení příběhu a dialogů a další boss fight, jak se sluší a patří.

Bohužel, od jednoho ze CS:GO updatů na konci roku 2020 je mapa na několika místech rozbitá. Není ale třeba zoufat, CTX přináší řešení všech problémů zde.

Coop Mission Astro

Tvůrce: CTX

Počet hráčů: 2-8

Nejnovější výtvor od CTX. Ruský map maker se vydal trochu jinou cestou než v oblíbené trilogii a na začátku roku 2021 vydal coop_mission_astro.

Jde o nejtěžší a nejsložitější ze všech jeho map. Předpokládaná doba hraní jsou dvě hodiny, monology a dialogy jsou téměř na úrovni samostatných příběhových pařeb. Astro si rozhodně nenechte ujít.