Další prohra Sinners. Postup ze skupiny se českým borcům vzdaluje

Tři zápasy Sinners v ESL Pro League, jedna výhra, dvě prohry. Po úvodním úspěchu proti světovým trojkám G2 Esports vyšli Sinners ze špílů proti Complexity a Virtus.Pro bez bodu. Pokud chtějí pomýšlet na postup do play off, potřebují se Sinners zvednout.

Dvě velice podobné mapy rozhodly o výsledku zápasu mezi Sinners a Virtus.Pro. Výdhodoevropská sestava se na začátku Inferna i Ancientu dostala do rychlého vedení 7:0 a Češi museli mocně dotahovat.

V obou případech se liberecká pětice v druhé polovině rozjela, bohužel příliš pozdě. VP si zkušeně náskok pohlídali a svému soupeři nedovolili heroický obrat.

Po prohře 0:2 (9:16, 11:16) se Sinners nacházejí na čtvrtém místě skupiny B. Proti forZe a OG potřebují čeští střelci navázat do formy z prvního špílu proti G2 Esports a zajistit si tak postup do play off.