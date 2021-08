Masaker1s: Doufám, že časem budeme patřit k těm lepším česko-slovenským sestavám

Jako jediný z vaší pětice jsi v Brute poprvé. Pomáhají ti ostatní v zabydlování se v organizaci?

„Tak jasne, že mi hráči pomáhajú sa „aklimatizovať“ v orge, či sa to týka už in game alebo mimo hry, proste chábři sú super a som rád, že môžem s nimi hrávať.“

Proč sis vybral právě Brute?

„Brute som si vybral hlavne kvôli tomu, že sa mi páčilo, že chcú pracovať s mladými hračmi, ktorý majú potenciál sa stale v tej hre zlepšovať. Plus majú sloty či už v Sazka eLEAGUE alebo v ESEA Main (v lepších ligach). I keď som plánoval mať pauzu od CSka, ale proste takáto ponuka sa neodmieta.“

Jaká je tvá role v týmu?

„Moja rola v teamu je main AWP.“

Myslíš si, že pro vás menší porce zkušeností může být problémová?

„Zo začiatku to bude veľký problém pre nás, ale každým zápasom získavame cenné skúsenosti a dúfam, že časom budeme patriť k tým lepším zostavam na CZ/SK scéne.“

Jaké jsou vaše cíle do Sazka eLEAGUE?

„Tak cieľ je čo najviac prekvapiť, pri najhoršom sa udrzať v Sazka eLEAGUE.“

Těšíš se na nějaký specifický zápas?

„Ja sa osobne teším na každý zápas, pretože každý zápas mi niečo dá. Ale najviac sa teším na zápas proti Enterprise, pretože tam mám veľmi dobrého kamaráta Matysa, s ktorým trávim veľa voľného času na Teamspeaku a pomáha mi sa zlepšovať.“

Doporučil bys sám sebe do Sazka Fantasy? Na jakou roli by si tě fanoušci měli dát?

„Ako ťažká otázka, ale tak na nejakého toho bomb špecialistu by som možno zapasoval, aj keď je to Leckrove miesto. (směje se) Ale nie, srandujem. No neviem, pokúsil by som sa dať na rolu sniper, možno sa mi pošťastí a nazbieram nejaké tie bodiky.“

Jak jsi přišel ke svému nicku?

„Tak na túto otázku neviem odpovedať, pretože sám neviem. (směje se) Niekedy sa nad tým zamýšľam a neviem si spomenúť.“