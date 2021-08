Šokující převrat v dánském skandálu! Hráči o podvodu věděli, říká HUNDEN

V druhé části rozhovoru pro tv2.dk už si nenechával dánský kouč nic pro sebe. Jdu dolů? Půjdete se mnou.

„Někteří hráči o tom veděli, nebudu ale nikoho jmenovat, to už je na samotných hráčích,“ nechal se slyšet Petersen.

Hundenovo prohlášení podpořil i bývalý profesionál a nyní analytik Jacob „Pimp“ Winneche. „Viděl jsem důkazy, na kterých je celý článek postavený a je vysoce pravděpodobné, že Hunden nelže,“ potvrdil Pimp podezření.

Hunden tak zcela změnil původní verzi příběhu. V září 2020 prohlásil, že jednal na vlastní pěst a hráči Heroic v tom nejeli s ním. Proč tedy nyní celou story měnit?

„Jsem v takové situaci, že už nemám co skrývat,“ vysvětluje Petersen. Pro toho je celé drama dost možná konečnou na poli Counter-Striku. Sám Hunden si je toho podle videa od dánské TV 2 vědom. V rozhovoru došlo i na slzy.

Podle původního článku tým otevřeně diskutoval o tom, zda by měl celé situace využít, ne všichni však věděli o Hundenově předchozím zneužití z května 2020.

Již tak poškozená reputace sedmého týmu světa teď dostává další ránu. Co by se stalo, kdyby se prokázalo, že hráči Heroic opravdu podváděli? Přišly by bany, diskvalifikace, pokuty?

Více informací o celém skandálu by mělo spatřit světlo světa v pátek v 11:00, kdy vynese ESIC konečný verdikt.