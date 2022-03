Sinners a oskarovi se daří v kvalifikaci na Major. K postupu potřebují dvě výhry

První otevřená kvalifikace na květnový Major v CS:GO jim nevyšla. Na druhý pokus se ale hráčům Sinners daří lépe a v konkurenci více než 800 týmů z celé Evropy se probojovali do druhého hracího dne. Postup do RMR turnaje, odkud vzejdou účastníci Majoru v Antverpách je opravdu blízko.

Sinners opět vstoupili do kvalifikačního turnaje drtivou výhrou, v prvním střetnutí si poradili s –MsKi- 16:1. Větší drama přinesl hned následující zápas. Nejen však z pohledu výsledku. Hráči Sinners narazili na ukrajinské mužstvo Run or Die, které zdolali až v prodloužení 28:25.

Zápas však musel být přerušen, protože v bydlišti jednoho z ukrajinských hráčů se rozezněly sirény a on musel všeho nechat a urychleně se schovat do bezpečí.

Všechno naštěstí dopadlo dobře a utkání mohlo pokračovat.

Ve čtvrtém kole se česko-slovenská CS:GO jednička utkala s Gamer Legion, v jehož sestavě najdeme i slovenského hráče Patrika „Zero“ Žúdela, a po vítězství 16:8 mohla pokračovat ve své jízdě za vysněným Majorem.

Ani zápasy v pátém a šestém kole nepřinesly výrazné drama, nejdříve tým Sinners získal kontumační výhru 1:0 s Wicked Gaming, aby následně přejel Bluejays 16:2. Tím si zajistil postup do druhého kvalifikačního dne, kterého se zúčastní šestnáct nejlepších celků.

Hráči Sinners tak musí zvítězit už jen ve dvou střetnutích. To první přijde už dnes v 16 hodin, kdy Sinners vyzve No Limit Gaming. V případě výhry se Sinners utkají v zápase o postup do uzavřeného RMR turnaje s vítězem souboje Eternal Fire vs. FTW Esports.

Otevřené kvalifikace se zúčastnily i další česko-slovenské týmy. Například Enterprise se dostal do čtvrtého kola, kde podlehl Endpointu 14:16. Ostravská Cryptova se rozloučila už ve druhém kole po prohře s Los Reyes. Se stejným soupeřem pak ve čtvrtém kole padl Team Narcis a o kolo později si na Los Reyes vylámal zuby i mix Ladislava „GuardiaN“ Kovácse GetGear.com.

Martin „STYKO“ Styk a jeho spoluhráči z Apeks ve třetím kole nestačili na GMT Esports, zato Tomáš „oskar“ Šťastný slaví úspěch do druhého dne a i on bude bojovat o postup na Major.

Druhého kvalifikačního turnaje se nezúčastnily například týmy eSuby, Dynamo Eclot či Sampi. Podle slov jednoho z manažerů eSuby bylo nutné určit si priority. V úterý na tato mužstva čekal turnaj Pinnacle Winter Series a v ten moment se musela rozhodovat, co hrát.

Zkusí těžkou a nejistou cestu skrze kvalifikaci na Major? Nebo své síly napnou k zisku důležitých bodů do světového CS:GO žebříčku? Tato trojice si nakonec vybrala druhou možnost a eSubě se to zatím vyplatilo. V Pinnacle Winter má bilanci 2:0 a je pouze jednu výhru od postupu do další fáze.